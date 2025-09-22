Orbán beleszállt az EU-ba, Tordai macskásfadísz-pólóban kérdezett

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszél, szerinte az ellenzéki képviselők semmi olyat nem mondtak, ami összefüggött volna Orbán beszédével.

Kocsis szerint nyilvánvalóan meg lehet mondani azt, hogy ki az, aki új gazdatestet keres a következő választásra, vagy már feladta. Kocsis Tordai Bencére utal. A svéd-magyar migrációs vitát említi Tordai szavai közül: a robbantásokat sorolja, hogy hol volt Svédországban robbantás.

Kocsis szerint az ellenzék két ügyet próbál ízléstelen módon felépíteni: a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány ügye az egyik. Kocsis szerint általánosan elítélendő, hogy egy magánéletből fakadó öngyilkosságot politikai tőke kovácsolására használnak fel. Kocsis szerint Márky-Zay Péterhez kell fordulni az ügy háttere kapcsán. A másik a Szőlő utcai javítóintézet, amit fel akarnak építeni az ellenzéki pártok. Kocsis szerint a kormánytagok folyamatos átvilágítás alatt állnak. Kocsis szerint azért nem merik kimondani, hogy ki a felelős, mert ez csak a DK lejárató kampányának része. ,,Ez egy Önök által felépített, lejárató történet” - mondta Kocsis, és szerinte erről még fognak hallani, és arra szólítja fel a DK-t, hogy vállalják majd akkor a jogi következményeit a rágalmazásnak.

Kocsis Máté szerint az ellenzéki képviselők többi felszólalása szóra sem érdemes továbbá, ezért áttért a magyar-uniós helyzetre. A miniszterelnök szavait megidézve elmondta, hogy nem követhetjük az uniós politikát, ami belerángat minket a háborúba. Ezt a brüsszeli, háborúpárti politikát pedig nem más képviseli Kocsis szerint, mint a DK és Tisza Párt.