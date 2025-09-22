Élő

Orbán beleszállt az EU-ba, Tordai macskásfadísz-pólóban kérdezett

  • Ismét ülésezik az országgyűlés, a napirend előtti felszólalásokat pedig nem más nyitja, mint Orbán Viktor.
  • A miniszterelnök szerint az USA megkezdte a kereskedelmi világrend átalakítását, Kína és a dél-ázsiai országok pedig felvették a kesztyűt, Európa viszont kiütötte magát.
  • Nyugat-Európában a bűnözés az egekben, de Magyarország a béke és biztonság szigete.
Kocsis: A DK találta ki, hogy kormánytagnak van köze a Szőlő utcai javítóintézethez

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszél, szerinte az ellenzéki képviselők semmi olyat nem mondtak, ami összefüggött volna Orbán beszédével.

Kocsis szerint nyilvánvalóan meg lehet mondani azt, hogy ki az, aki új gazdatestet keres a következő választásra, vagy már feladta. Kocsis Tordai Bencére utal. A svéd-magyar migrációs vitát említi Tordai szavai közül: a robbantásokat sorolja, hogy hol volt Svédországban robbantás.

Kocsis szerint az ellenzék két ügyet próbál ízléstelen módon felépíteni: a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány ügye az egyik. Kocsis szerint általánosan elítélendő, hogy egy magánéletből fakadó öngyilkosságot politikai tőke kovácsolására használnak fel. Kocsis szerint Márky-Zay Péterhez kell fordulni az ügy háttere kapcsán. A másik a Szőlő utcai javítóintézet, amit fel akarnak építeni az ellenzéki pártok. Kocsis szerint a kormánytagok folyamatos átvilágítás alatt állnak. Kocsis szerint azért nem merik kimondani, hogy ki a felelős, mert ez csak a DK lejárató kampányának része. ,,Ez egy Önök által felépített, lejárató történet” - mondta Kocsis, és szerinte erről még fognak hallani, és arra szólítja fel a DK-t, hogy vállalják majd akkor a jogi következményeit a rágalmazásnak.

Kocsis Máté szerint az ellenzéki képviselők többi felszólalása szóra sem érdemes továbbá, ezért áttért a magyar-uniós helyzetre. A miniszterelnök szavait megidézve elmondta, hogy nem követhetjük az uniós politikát, ami belerángat minket a háborúba. Ezt a brüsszeli, háborúpárti politikát pedig nem más képviseli Kocsis szerint, mint a DK és Tisza Párt.

Simicskó: Az ország működik, nem is akárhogyan

Simicskó István KDNP-s politikus következett. Orbán dicséretével akart kezdeni, de inkább Aratóba állt bele. Példátlannak nevezte, hogy a "szétesés szélén álló" DK hazugságokat terjeszt, alaptalanul vádaskodik, önmagára mindenáron fel akarják hívni a figyelmet. "Bármely kormánytagot ilyen típusú váddal illeti, azért felelnie kell" – reagálta arra, hogy Arató Semjén Zsoltot támadta.

Simicskó István
Fotó: Németh Dániel/444

"Mintha valóban más szemüvegen keresztül nézte volna az elmúlt időszakot" – fordult Simicskó Tordai felé, aki szerinte Tisza Pártnak akart megfelelni. "Az ország működik, nem is akárhogyan". Számos kihívás volt, a kormány mindig állta a helyét, mindig a családok mellett állt. Ő is felsorolta az Orbán által már említett eredményeket. Az, hogy van áram, ivóvíz, van tömegközlekedés, épülnek autópályák, ez mind azt mutatja, hogy az állam működik – mondta. A kábítószer-ellenes harcot is példátlannak nevezte.

Arató: Mondja meg a miniszterelnök az igazgságot!

Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció képviselétben beszélt arról, hogy szerinte Orbán más mozit néz, mint a magyarok. Ő az űrben jár, a magyarok viszont itt a Földön vannak, mondta Arató.

A képviselő szerint a magyarok a megélhetés érdekli és igazságot szeretnének, szerinte erről a miniszterelnök nem beszélt. Ahogy arról se, mi a helyzet a szőlő utcai gyalázattal, kik a felelősek azért, akik ezt hagyták tíz évig folyni. Juhász Péter Pál hogyan kötődik a kormány köreihez? - tette fel a kérdést. Szerinte a miniszterelnök nem fogja megúszni a választ, hiába söpörte le Dobrev Klára erre vonatkozó javaslatát is. Arató szerint itt a lehetőség Orbán előtt, hogy férfi legyen és vállalja a felelősséget, mondja el, mi az igazság.

Arató szerint olyan ország miniszterelnöke beszélt arról, hogy mi a tuti a gazdaságban, ahol nem volt gazdasági növekedés, az államadósság nőtt, átverik a nyugdíjasokat a nyugdíjemeléssel. Európa szerinte készen áll arra, hogy Trump kormányzására választ adjon, a kérdés az, hogy Magyarország része lesz-e ennek az erős Európának, vagy kilépünk az unióból.

Fotó: Németh Dániel/444

A leggazdagabb magyarokról is szót ejt Arató. Ötszörösére nőtt a vagyona a leggazdagabbaknak az MSZP-kormány alatti időszakhoz képesz. Mészáros Lőrincet és Tiborcz István említi a Fidesz-kormányzat győzteseként.

Arató felkérdezte Lázár Jánost a vasút kapcsán, Pintér Sándort a gyermekvédelem kapcsán, Rogán Antalt, hogy mi köze van a végrehajtói maffiához, és Semjén Zsoltot, hogy „ki az a Zsolti bácsi”.

Komjáthi: Orbán Viktor és Rogán Antal folyamatosan dobálja a rohadt almákat a magyar társadalom almáskosarába

"Essen végre szó a dolgozó emberekről" – kezdte az MSZP-s Komjáthi Imre, aki azt gondolta, Orbán beszél majd erről, de nem beszélt. Szerinte politika nyáron a mocskolódásról és gyalázásról szólt. "Egy emberi hang volt a politikában, az MSZP hangja. Lehet ezen mosolyogni, ez az igazság" – mondta.

Komjáthi Imre és az alma

Erre hozott egy példát is: "Itt egy egészséges piros alma, egy olyan kosárból, amiben csak ilyen almák vannak. De ha bedobunk egy rohadt almát egy ilyen kosárba, akkor az megmérgezi az egészet. Ön és Rogán Antal folyamatosan dobálja a rohadt almákat a magyar társadalom almáskosarába" – mondta Orbánnak a politikus, aki szerint a Tisza Párt sem jobb ebben a kérdésben. A Mi Hazánknak is beszólt: "A látens melegségüket homofóbiába burkolva, a kisebbségi komplexusukat kompenzálva gránátokat dobálnak MSZP-s zászlókra. Amikor a gyűlölet kerül a politika előterébe, az mindannyiunk biztonságát veszélyezteti" – mondta, hozzátéve, hogy ők tudnak a politika emberi hangja lenni.

Jobbik: A repülőrajt gyorsabban omlott össze, mint a kötcsei papírdoboz

Lukács László György beszél a Jobbiktól. Szerinte Orbán Viktor egy temetési beszédet mondott szerinte az Európai Unióval kapcsolatban, csak azt nem mondta meg mégis mikor szakítjuk meg velük a kapcsolatot.

Lukács szerint a Fidesz Magyarországot elvesztette a nyáron: az inflációt továbbra se tudták legyőzni, nőtt a hiány, a gazdaságot pedig nem tudták beindítani. A repülőrajt gyorsabban omlott össze, mint a kötcsei papírdoboz - mondta Lukács, hozzátéve, hogy Orbán hiába értetlenkedik. Lukács szerint Nagy Mártonnak lassan nem marad más lehetősége, mint visszamenni a baletbe ugrálni, ha ez így megy tovább, csakhogy ez a Fideszt nem fogja megmenteni, karácsonykor macskás fadíszek fognak lógni a karácsonyfákról.

Magyarországnak ez az egyik legnagyobb tragédiája, hogy 15 évnyi kormányzás alatt mindenki elhúzott mellettünk - mondta Lukács.

A Mi Hazánkhoz hasonlóan a Jobbik is a gazdasági problémák után a közbiztonság kérdését hozta a porondra: „vidéken árad a bűn”. Magyarországon még a zebrákat is jobban őrzik, mint a MIG 29-es repülőgépeket Lukács szerint. Felrótta az embercsempészek szabadonengedését is és a drogkereskedelem elleni intézkedésekkel sincsennek megelégedve. Végül pedig a Deviza-károsultak kérdését hozta fel.

Macskás fadíszes pólóban szólalt fel Tordai Bence

Tordai Bence volt a második hozzászóló a Párbeszédtől, aki macskás fadíszes pólóban szólalt fel, utalva a mentősre, akit egy ilyen póló miatt mentettek fel. A mondottakkal ellentétben a kormány tényleges teljesítményét a szétesés, a lerohadás, a csőd jellemzi, Tordai szerint egy kilencedikes gimnáziumi osztály jobb teljesítményt nyújtott volna.

Amiben el kell ismerni a teljesítményüket, az a lopás – mondta, majd egy papírról felsorolta az Orbán-családhoz köthető ingatlanokat és beruházásokat. Nem csak a lopás megy, a legsúlyosabb, gyermekek elleni bűncselekmények ügyében is bevédik egymást, mondta Tordai, majd szintén felsorolt konkrét neveket. "Az ellenfél lejáratásai is jól megy" – mondta, majd megemlítette Szabó Zsolt hódmezővásárhelyi rendőrkapitányt. "Ilyen ez a propaganda."

Eztán Kövér elvette a szót, és arra kérte a fideszeseket, hogy a "meg nem értett zsenikhez" is forduljanak empátiával. Hiába kérném a képviselő urat, hogy tartózkodjon a rágalmazástól és az alpári stílustól, sokáig már nem fogja tudni ezt csinálni ebben a házban, mondta a házelnök, aki tapsot kapott ezért a megszólalásért.

Fotó: Németh Dániel/444


Arcok a Fidesz frakcióban

Fotó: Németh Dániel/444
Fotó: Németh Dániel/444
Fotó: Németh Dániel/444
Fotó: Németh Dániel/444
Fotó: Németh Dániel/444
Fotó: Németh Dániel/444
Toroczkai: Lett volna 15 év naggyá tenni Magyarországot

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom vezetője az első felszólaló. Toroczkai szerint Orbán az előbbi beszéddel próbálta alátámasztani azt a szlogent, miszerint tegyék naggyá Magyarországot. Erre szerinte lett volna 15 éve, de ez csak egy amerikai kampányszlogen-utánzatnak tűnik. Toroczkai felidéz néhány ellenpéldát, például Orbán Viktor (és Magyar Péter) megszólalhatna Kárpátalja státuszában. De Toroczkai szerint a Visegrádi négyeken belül sem tudta Magyarországot naggyá tenni, Csehország és Lengyelország is elhúzott Magyarország mellett.

Toroczkai hosszan bírálta a fővárost, majd a vidéket, kifejezetten annak úthálózatát és az elnéptelenedő falvakat. Toroczkai szerint megint nem hallotta azt Orbán beszédében, hogy a gazdaságpolitikában mi az új elem, ami felemelné Magyarországot vagy például több gyerek tudna születni. Toroczkai a gazdák helyzetére és a közbizontságra is felhívta a miniszterelnök figyelmét.

Orbán: Mértéktartás, polgári tempó, nyugalom, csigavér

Végül az agresszióról beszélt Orbán. Vannak ellenzéki politikusok, akik fegyverrel járnak rendezvényekre, utalt a miniszterelnök Ruszin-Szendi Romuluszra. Ne veszítsük el a józan eszünket, nem őserdőben élünk, vadak módjára – mondta. "Mértéktartás, polgári tempó, nyugalom, csigavér". Zárásként eredményes munkát kívánt a képviselőknek!

Fotó: Németh Dániel/444
Ipar- és munkavédelmi akciótervet dolgozott ki a Nemzetgazdasági Minisztérium

A kedvezőtlen vámmegállapodást kötött az EU, ami nem az európaiak érdekét szolgálja, és a mi gazdaságunkra nézve is vannak következményei. Ezért ipar- és munkavédelmi akciótervet dolgozott ki a Nemzetgazdasági Minisztérium, ebben szerepel a kis- és középvállalkozásokat segíti fix kamatozású hitel, tervezik a munkáltatói terhek csökkentését és folytatják a munkáshitelt is. Az egyetemek összekapcsolása a gazdasági élet szereplőivel sikeresnek bizonyult, az egyetemek szárnyalnak. Ez a mi nemzet gazdasági útitervünk, ezt Brüsszel nem szereti, ránk kényszerítenék a progresszív adózást. A Brüsszellel való vita miatt szükséges, hogy a közteherviselésről legyen nemzeti konzultáció. A kérdőívek postázása októberben kezdődik.

További kábítószer-kereskedelem elleni jogszabályokat kér

A kábítószer-kereskedelem elleni harc a következő téma. Orbán leírása szerint a kereskedő az, aki mások gyermekeit tönkreteszi, ezért emelték alaptörvényi szintre. Ezt úgy mutatta be, mint egy gyermekvédelmi intézkedést.

Orbán szerint még hiányzik néhány büntetőjogi tényállás és szabályozási elem, ezért arra kérte a képviselőket, hogy ezeket az őszi ülésszakaszban alkossák meg.

Orbán azt javasolja a képviselőknek, hogy ne várakozzanak a brüsszeli gazdaságpolitikára, ami kétes kimenetelű. Magyarország éppen ezért július elsején elindította az új gazdaságpolitikáját, itt felsorolta a kormány által bevezetett adókedvezményeket. Ezt természetesen taps követte a Fidesz-frakcióban.

Az anyák SZJA-mentessége után rátért az Otthon Start hitel promózására. Ami Orbán szerint a magyar középosztály kiszélesítésének programja. Ezt a mondatot is taps követte.

Az árrés csökkentés meghosszabbításával és a kamatstop meghosszabbításával folytatta. A bankok az utóbbi miatt alkotmánybírósághoz fordultak, de Orbán azt mondja: ezt a konfliktust a kormány vállalja.

A nyugdíj emelés a következő a kormányintézkedések listáján.

Orbán: Magyarország a béke és biztonság szigete

A nyáron a kormánynak foglalkoznia kellett az energiabiztonsággal a Barátságot ért támadások miatt. Felhívást intéztünk Ukrajnának, hogy ne veszélyeztesse azt és ne támadja a kőolajvezetéket. Orbán szerint Ukrajnának méltányolni kellene, hogy mi vagyunk első számú áramellátója. A rezsicsökkentés fenntartásához elengedhetetlen az orosz gáz és az orosz kőolaj. A kormány döntéseinek köszönhetően az unióban a legalacsonyabb árakat tudja biztosítani a családoknak, mondta.

Fotó: Németh Dániel/444

A nyáron nem sikerült visszavonatnunk a migrációs paktumot, kerestünk társakat, de nem vagyunk elegen. A Bizottság ránk akarja erőltetni a paktumot, amit a baloldali pártok és a Tisza Párt is támogat. A kormány ellenzi ezt, nem fogja végrehajtani. 10 éve áll a határkerítés, 10 éve hirdettük meg a szabadságharcunkat Brüsszel "öngyilkos migrációs politikája" ellen. Számos országban a bűnözés az egekben, nőnek a robbantások, de Magyarország a béke és biztonság szigete. Brüsszel pénzügyi szankció alá vont minket, amiért nem engedünk. A Tisza és a DK bejelentette, hogy teljesítené Brüsszel követeléseit, de ez a kormány szerint öngyilkos politika lenne. "Nyíltan megmondom, nem látok lehetséges kompromisszumot a kérdésben" – fogalmazott.

Eztán a brüsszeli gazdaságpolitikára tért rá, ami szerinte lassú, tétova és cselekvésképtelen. A következő időszak kérdése, hogy tudnak-e ezen változtatni. Orbán látja a különbséget az USA és az EU vezetése között, utóbbi alkalmatlan, hogy sikeressé tegye a gazdaságot. Orbán szerint nem kerülhetjük el az őszinte szembenézést, ő nem látja a megújulási képességet, amire szükség lenne. Látja a készülődő döntéseket, a kudarcos politikák bevédését, de Magyarország képességét, erejét és tudását is, hogy gyorsabban fejlődjön, és hogy ne az EU, hanem az USA és Ázsia tempóját kövesse. Ha az EU nem hajt végre fordulatot gyorsan, véget ér a története, mondta, hozzátéve, hogy az unióra is az vár, mint a Római Birodalomra. Nekirugaszkodások, eredmények nélkül.

Orbán Viktor Ukrajna EU-tagságával indít

A két ülésszak közötti döntések beszámolásáról beszél Orbán, ezért kért szót. Sok újdonság azonban nem hangzott el az első tíz percben. Azzal kezdte, hogy Kapu Tibor az űrben járt.Orbán elmondása szerint összesen 20 országnak sikerült két űrhajóst az űrbe juttatnia, kiemelkedő klubban vagyunk tehát benne.

Az európai politikában is történtek jelentős események: háborúk, migrációs nyomás, új gazdasági forradalom. Orbán szerint az Egyesült Államok elnöke pontról pontra végrehajtja az ígéreteit. Szerinte deje komolyan venni, hogy az USA megkezdte a kereskedelmi világrend átalakítását. Kína és a Dél-Ázsiai országok pedig felvették a kesztyűt. Ennek hatása lesz a magyar külkereskedelemnek és a külpolitkára is. Európa viszont kiütötte magát Orbán szerint. Ursula von der Leyen szavait idézi, aki szerint hadi gazdálkodásra van szükség, mi ehelyett versenkyépességi fordulatot szorgalmazunk. Újra elmondta, hogy Von der Leyen korlátozná a tagállamok hatáskörét, nem bírálják fölül a zöld intézkedéseket, továbbra is az Unióba akarják Ukrajnát.

Magyarországnak ezért nyíltan meg kellett mondania, hogy Magyarország senkinek sem adott felhatalmazást arra, hogy háborút viseljen. Magyarország nem akarja, hogy az Unió harcban álljon, ezért nem támogatjuk Ukrajna tagságát sem, mondta a miniszterelnök. Magyarország szerint nincs katonai megoldás, csak diplomáciai, az utóbbi pedig tényleg van, mert az Egyesült Államok tárgyalásokba is kezdett az orosz és ukrán féllel. Magyarország pedig szorgalmazza, az orosz-ukrán béketárgyalást is.

Az ülés elején megemlékeztek a nemrég elhunyt

Alexa György (MSZP), Benedek Mihály (MSZP) és Sirály Péter (MSZP) volt országgyűlési képviselőről.

