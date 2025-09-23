A piaci ár alatt, kis trükközéssel került Pokorni főtanácsadójának feleségéhez egy önkormányzati telek

A Hegyvidéki önkormányzat 2022-ben, még Pokorni Zoltán fideszes polgármestersége idején eladott egy 1790 négyzetméteres Hunyad lejtői ingatlant, a vevő a közbeszerzéseken sikeres B+N takarítócég tulajdonosának másik cége volt. Az ingatlan alig több mint egy évvel később viszont átkerült Pokorni korábbi alpolgármesterének feleségéhez – írja a 24.hu.

Pokorni Zoltán korábbi hegyvidéki polgármester. Fotó: Németh Dániel/444

Az önkormányzat liciten értékesítette az ország legdrágább utcáján lévő telket, jóval a piaci áron alul, mindössze 143 millió forintért. Összehasonlításképpen az említett ingatlannál egy kicsit nagyobb telket árulnak a Zugligeti úton több mint 860 millió forintért, egy 2300 négyzetméteres telket a Kútvölgyi úton 590 millió forintért. Az egyedüli ajánlatot a frissen alapított Hunyadbau Kft. tette, ez Kis-Szölgyémi Ferencnek, a kerületi közbeszerzéseken sokat nyerő B+N Referencia Zrt. tulajdonosának egyszemélyes cége.

A telek aztán 2023 végén újra gazdát cserélt: Kis-Szölgyémi cége továbbadta azt K. Ritának, aki Váczi Jánosnak, Pokorni korábbi alpolgármesterének és főtanácsadójának felesége. Kis-Szölgyémi és Váczi ugyanannak a hegyvidéki egyesületnek is a tagja: Váczi az elnöke, Kis-Szölgyémi a kuratóriumi tagja a Hegyvidék Közrendvédelmi Közalapítványnak.

A lap megkeresésére B+N azt írta, hogy Kis-Szölgyémi ingatlanfejlesztés céljából vásárolta meg a telket, a beruházást azonban valósították meg, ezért eladták a telket. Az azonban üzleti tikok, hogy mennyiért.