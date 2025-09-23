Be akarja záratni Iványiék hajléktalanellátóját a kormányhivatal, 300 ember kerülhet az utcára még a tél előtt

Hatósági eljárást indított a Sára Botond irányítása alatt működő Fővárosi Kormányhivatal a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Dankó utcai hajléktalanellátó intézményei ellen, az erről szóló végzést hétfőn kapta kézhez az évek óta szorongatott kisegyház.

Az Iványi Gábor vezette MET fenntartásában a Józsefvárosban több mint harminc éve működik a „Fűtött Utca” és az „Oltalom Hajléktalanok Központja”. Amit nyújtanak, az a hajléktalanok közül is a legrosszabb állapotban lévők számára hiánypótló elsősorban: itt a krónikus betegségekkel élő, végtaghiányos, önellátásra képtelen embereket is fogadják napi 24 órában, van folyamatos orvosi ellátás, ingyenes étkezés, tisztálkodási lehetőség. Aki járt már bent, tudhatja, hogy a mentők is sokszor ide viszik az utcán élők közül azokat, akiket máshol nem fogadnának.

II. Erzsébet a Dankó utcai Oltalom Központban 1993-ban, elöl Iványi Gábor. Fotó: Mónos Gábor/MTI Zrt. Fotószerkesztőség

A kormányhivatal határozata azzal fenyeget, hogy 60 napon belül ennek az intézménynek az engedélyét vonják vissza, és törlik őket a nyilvántartásból. Ha így lesz, még a tél beállta előtt bezáratnák a Fűtött utcát, és hatóságilag vetnének véget a többi kapcsolódó tevékenységnek. Ebben az esetben félő, hogy több százan maradhatnak Budapesten ellátás nélkül, ennyi embert ugyanis, és főleg az ennyire rossz állapotban lévőket, nem tudja befogadni a többi intézmény.

A MET közleménye alapján a Kormányhivatal az infrastrukturális körülményekre hivatkozva akarja bezárni Iványiék hajléktalanellátó intézményeit – többek között új festést és ágymatracokat kérnek.

A Dankó utcai Oltalom központ előtt Fotó: Kiss Bence/444

Az egyház szerint ezek a fejlesztések folyamatosan zajlanak, de korlátozottan, mert csak a lehetőségeikhez mérten tudnak új matracokat beszerezni vagy egyes szárnyakat kifesteni.

„A Kormányhivatal egyházüldözést folytat, és ugyanúgy sorsára hagyná a hajléktalanokat, ahogy a korábban megszüntetett iskoláinkba járó sajátos nevelésű, hátrányos helyzetű gyerekeket is”

– írja közleményében a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. Arra utalnak, hogy ugyanez a Sára-féle Kormányhivatal záratta be a tavalyi tanévkezdés előtt néhány nappal az egyház rászoruló és sajátos nevelésű gyerekeket fogadó iskoláit is. Bár a MET később jogerősen pert nyert az iskolaügyben a Kormányhivatal ellen, de az iskolaépületeiket a kért felújítások teljesítése után sem ítélték megfelelőnek. A gyerekek azóta szétszóródtak, a kormányhivatal több családnak olyan szabolcsi és borsodi iskolákat ajánlott fel beiratkozásra, amelyek a budapesti lakóhelyeiktől több száz kilométer távolságra voltak.

Az elmúlt tíz évben a kormány módszeresen lehetetlenítette el az Orbán-kormánnyal szemben élesen kritikus Iványi Gáborhoz köthető Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és az Oltalom munkáját. Előbb elvették az egyházi státuszukat, kizárva ezzel az intézményeiket a kiegészítő állami támogatások és az 1 százalékos felajánlás köréből. Miután ezt az Alkotmánybíróság, majd a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága is jogsértőnek találta, 2021-ben visszakapták a státuszukat, de a kormány nem volt hajlandó ismét megkötni velük a közfeladatok ellátására vonatkozó szerződést.

Iványi Gábor 2020 szeptemberi sajtótájékoztatója a Dankó utcában Fotó: 444 // Szász Zsófi

Ennek hiányában Iványiék nem kaphatják meg a hasonló karitatív szervezeteknek járó kiegészítő támogatásokat, így pedig nem tudták befizetni az adók és a közterhek jelentős részét. A MET-től emiatt a NAV és a Magyar Államkincstár már több mint 2,5 milliárd forintot inkasszált - közben 1 százalékos felajánlásokkal már rekord számban támogatják őket: a MET-et idén 113 ezren választották, ezzel az egyházak közül csak a katolikusok és a reformátusok előzik meg őket.

„Miközben folyamatosan és szakszerűen elvégeztük az államtól átvállalt feladatainkat, a kormány egyik zsebéből a másikba rakta át a pénzt. Ennek ellenére - hála a civil adományoknak – még mindig fenntatjuk a hiánypótló ellátást, több száz rászoruló fordul meg nálunk naponta. Az integrált intézmény a jogszabályoknak megfelelően működik”

– reagált a hajléktalanellátásuk elleni kormányhivatali döntésre Iványi egyháza. Szerintük az állam ezzel azt próbálja megakadályozni, hogy a MET teljesíthesse vallási szolgálatát: a kiszolgáltatottak ellátását és felemelését.

„Szociális munkásaink hosszú évek, akár évtizedek óta elkötelezetten és szakmai alázattal végzik a munkájukat az anyagi kihívások ellenére is. A most meginduló 60 napos eljárás során a MET minden együttműködési és jogi eszközzel élni fog a működési engedélyek megtartásának érdekében”

– olvasható a közleményükben.

Iványi Gábor a 444-nek azt mondta, hogy minden áron megpróbálják elkerülni a bezárást, ami szerinte 300, télen akár 400 embert is érintene. Ennyit nem tud felszívni a hajléktalanellátó-rendszer - hangsúlyozta; ha pedig a Kormányhivatal valóban aggódna az ellátottak sorsáért, akkor a megoldást keresné, és nem fenyegetne azzal, hogy a tél közepén utcára tesz több száz, máshol ellátást nem kapó hajléktalant, tette hozzá.

„Teljesen értelmetlenül, és nyilvánvalóan a szórakozás szándékával csinálják. Ez nem más, mint a felperzselt föld taktika: amíg megtehetik, mindent el akarnak pusztítani”

– mondta Iványi Gábor, amikor telefonon kérdeztük a kormányhivatali határozatról.

A MET közleménye kiemeli: „Amíg ilyen óriási az igény az itteni munkánkra, a végsőkig küzdünk az intézményeink működtetéséért, a rászorulókért, kollégáinkért.”