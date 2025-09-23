Dobrev Klára 5-5 millió forintot ajánlott fel annak, aki bizonyítani tudja, hogy kik a Szőlő utcai pedofilbotrányban érintett politikusok

Fejenként 5 millió forint nyomravezetői díjat ajánlok fel annak, aki bizonyítani tudja, hogy ki a Szőlő utcai pedofilbotrányban érintett két politikus – jelentette be a Facebookon Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke. „Aki hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy ki a két pedofil politikus, az 5 millió forintot kap értük fejenként, 5-öt az egyikért, és újabb 5-öt a másikért”.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke Fotó: DK

A pénz mellett anonimitást és teljes jogi védelmet kínál a párt. A nyomravezetői díjhoz nem elég tudni, hogy kik az elkövetők, bizonyítani is tudni kell. „Ha létezik ilyen bizonyíték, garantálom, úgy fogjuk bemutatni, hogy az még a Holdról is látszik majd” – írta.

A Szőlő utcai ügyek kapcsán a parlament őszi szezonnyitóján hétfőn Semjén Zsolt neve is szóba került, a miniszterelnök-helyettes szót is kért magának. Azt mondta, soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt köze. Cikkünkben sorra vettük, hogyan jutottunk el idáig.