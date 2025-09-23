Donald Trump: Orbán Viktor a barátom, ha megkérném, leállítaná az orosz energiaimportot

„Támogatjuk Trump elnök ötletét, hogyan lehetne felszámolni, hogy egyes európai országok orosz olajat és gázt vásároljanak. Beszéltem már erről a szlovák miniszterelnökkel: alternatív forrásokra van szükségük, de támogatják az ötletet. Abban már nem vagyok biztos, hogy a magyarok is készek-e erre, majd kiderül” – mondta Volodimir Zelenszkij újságírói kérdésre válaszolva az ENSZ-ben, ahol Donald Trumppal egyeztetett. Arra a kérdésre, hogy mit üzen az orosz energiát vásárló Orbán Viktornak, az amerikai elnök azt válaszolta, hogy:

„Ő a barátom, de még nem beszéltünk erről, de szerintem ha megkérném, akkor leállítaná az importot.”

Trump az ENSZ-ben korábban arról beszélt, hogy az orosz energiát használó NATO-tagországok az ellenük zajló háborút finanszírozzák. Szijjártó Péter már előtte azt mondta, hogy Magyarország nem hajlandó leállni az orosz olaj vásárlásával, Trump legutóbbi megjegyzése után pedig azt írta ki:

„Mi mindenben támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit a béke érdekében. A földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot azonban nem tudjuk megváltoztatni.”

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Az orosz gazdaság borzasztó állapotban van, miközben az ukrán hadsereg hősiesen küzd – felelte Trump arra, hogy milyen fejlemények történtek, mióta legutóbb találkozott Zelenszkijjel. Az amerikai elnöktől megkérdezték: szerinte le kéne-e lőni a NATO-tagországoknak a légtérsértő orosz repülőket, mire rávágta, hogy:

„Igen.”

Trump a találkozója után a Truth Socialön azt írta, hogy:

„Miután megismertem és teljes mértékben megértettem Ukrajna és Oroszország katonai és gazdasági helyzetét, és látva azt a gazdasági nehézséget, amelyet ez Oroszországnak okoz, úgy gondolom, hogy Ukrajna – az Európai Unió támogatásával – olyan helyzetben van, hogy harcoljon, és VISSZASZEREZZE Ukrajna egész területét eredeti formájában. Idővel, türelemmel és Európa, különösen a NATO pénzügyi támogatásával, azoknak az eredeti határoknak a visszaállítása, ahonnan ez a háború indult, nagyon is reális lehetőség. Miért ne? Oroszország három és fél éve vívja céltalanul ezt a háborút, amit egy valódi katonai nagyhatalomnak kevesebb mint egy hét alatt meg kellett volna nyernie. Ez nem dicsőíti Oroszországot. Valójában sokkal inkább olybá tűnik, mint egy »papírtigris«. Amikor majd a moszkvai emberek és Oroszország nagyvárosainak, városainak és kerületeinek lakói megtudják, mi is zajlik valójában ebben a háborúban – azt a tényt, hogy szinte lehetetlen benzint szerezniük a hosszú sorok miatt, és mindazt a sok egyéb dolgot, ami a hadigazdaságukban történik, ahol a pénzük legnagyobb részét Ukrajna elleni harcra költik, miközben Ukrajnának hatalmas a lelki ereje, és egyre jobban teljesít –, akkor Ukrajna vissza tudná szerezni országát eredeti formájában, sőt, ki tudja, talán még azon is túl! Putyin és Oroszország komoly gazdasági bajban van, és most van itt az ideje, hogy Ukrajna cselekedjen. Mindenesetre mindkét országnak a legjobbakat kívánom. Mi továbbra is szállítunk fegyvereket a NATO-nak, hogy azokkal a NATO azt tegyen, amit akar. Sok szerencsét mindenkinek!”