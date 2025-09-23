Égő érzést okozó epres nyalókát hívott vissza a fogyasztóvédelem

Kivonták a forgalomból a Summer Pops Strawberry Flavour megnevezésű, Hollandiából származó nyalókát, mert a hatósági ellenőrzés során érzékszervi eltéréseket tapasztaltak a termékben, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH) kedden az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés. Ezután megállapították, hogy a termék fogyasztása során avas íz tapasztalható, valamint enyhe égető érzés jelentkezhet a nyelven.

A kép csak illusztráció. Fotó: JENS KALAENE/dpa Picture-Alliance via AFP

A forgalomból visszahívott 80 g kiszerelésű Summer Pops Strawberry Flavour megnevezésű nyalóka minőségmegőrzési ideje 2026. május 7., tételszáma LIP0524B, a terméket a holland Becky’s B.v. gyártja, és a BAU-TRANS 2000 Kft. importálja.

A hatóság közleményében azt kéri, hogy aki ezzel a tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt, ne fogyassza el.