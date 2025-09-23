Egy jelentés szerint Trump jobboldali szövetségesei támogatásával kultúrharcot folytat Európa ellen

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Trump kultúrharcot folytat Európa ellen jobboldali szövetségesei támogatásával – írja az Európai Külkapcsolatok Tanácsa (ECFR) és az Európai Kulturális Alapítvány közös jelentésükben.

A tanulmány szerint az amerikai elnök beavatkozik az európai választásokba, és át akarja helyezni az „ideológiai súlypontot” az európai politikában, igyekszik a transzatlanti kapcsolatokat konzervatív értékek mentén átalakítani, és a jobboldali populistákat a szólásszabadság témája köré tömöríteni. A tanulmány azt állítja, hogy az EU vezetőinek megosztottsága, tétovasága, valamint a Trump felé tanúsított „hízelgés, engesztelés és elterelés” stratégiája csak felbátorította az amerikai elnököt.

Fotó: LEON NEAL/AFP

A jelentés Európa helyzetét a Truman Show című film főszereplőjéhez hasonlítja, aki végül ráébred, hogy egy tévésorozatban él, amelynek egyetlen célja a nézettség növelése, és döntenie kell, elhagyja-e a számára addig ismert valóságot.

A szerzők szerint az EU vezetői túl sok energiát fordítanak arra, hogy reagáljanak a Trump és európai szövetségesei – például Orbán Viktor Magyarországon, Giorgia Meloni Olaszországban vagy Robert Fico Szlovákiában – által „megrendezett” válságokra, a vámfenyegetésektől és szólásszabadsági vitáktól a biztonsági kiadásokon át a migrációs riogatásig.„Trump kultúrharcában maga Európa a célpont” – írja Pawel Zerka, az ECFR kutatója, aki szerint a fordulópontot Vance alelnök 2025. februári beszéde jelentette, amikor a müncheni biztonságpolitikai konferencián azt állította: Európa „elhagyja az alapvető közös értékeket”.

Zerka szerint Vance beszéde egyértelművé tette Washington szándékát: beavatkozni az európai választásokba, az USA–EU kapcsolatokat „értékek által megosztott” keretben újradefiniálni, és a szólásszabadságot zászlóra tűzni a Maga-ügyet képviselő pártok számára Európában. Ebben a keretben kell értelmezni azt, hogy Trump kizárta az uniós vezetőket az Ukrajna jövőjéről szóló tárgyalásokból, támadta a kontinens fősodorbeli politikai pártjait és zsarolta a brüsszeli intézményeket a kereskedelmi tárgyalások során – tette hozzá Zerka.

A jelentés példaként említi Lengyelországot, ahol Trump igyekezett „eltolni az európai politika ideológiai súlypontját” azzal, hogy a Fehér Házban fogadta és közösségi médiában támogatta még elnökjelöltként a PIS által támogatott Karol Nawrockit, akit később meg is választottak a lengyelek.

Zerka szerint a kultúrharc két szinten zajlik: egyrészt ideológiai konfliktus az európai politika alapértékeiről, másrészt „küzdelem Európa méltóságáért, hitelességéért és identitásáért, mint önálló globális szereplőért”. (Guardian, ECFR)

külföld Európai Kulturális Alapítvány giorgia meloni transzatlanti kapcsolatok Donald Trump szolásszabadság robert fico kultúrharc Karol Nawrocki Európai Külkapcsolatok Tanácsa orbán viktor ideológiai konfliktus
Kapcsolódó cikkek

Az amerikai alelnök kiosztotta az európai vezetőket, majd lement egy pincébe, hogy a háború végéről tárgyaljon Zelenszkijjel

J.D. Vance olyan beszédet mondott a müncheni biztonságpolitikai konferencián, amit a német védelmi miniszter tiltakozással, az orosz állami tévé pedig örömmel fogadott.

Czinkóczi Sándor
külföld