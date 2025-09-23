Egy jelentés szerint Trump jobboldali szövetségesei támogatásával kultúrharcot folytat Európa ellen

Trump kultúrharcot folytat Európa ellen jobboldali szövetségesei támogatásával – írja az Európai Külkapcsolatok Tanácsa (ECFR) és az Európai Kulturális Alapítvány közös jelentésükben.

A tanulmány szerint az amerikai elnök beavatkozik az európai választásokba, és át akarja helyezni az „ideológiai súlypontot” az európai politikában, igyekszik a transzatlanti kapcsolatokat konzervatív értékek mentén átalakítani, és a jobboldali populistákat a szólásszabadság témája köré tömöríteni. A tanulmány azt állítja, hogy az EU vezetőinek megosztottsága, tétovasága, valamint a Trump felé tanúsított „hízelgés, engesztelés és elterelés” stratégiája csak felbátorította az amerikai elnököt.

Fotó: LEON NEAL/AFP

A jelentés Európa helyzetét a Truman Show című film főszereplőjéhez hasonlítja, aki végül ráébred, hogy egy tévésorozatban él, amelynek egyetlen célja a nézettség növelése, és döntenie kell, elhagyja-e a számára addig ismert valóságot.

A szerzők szerint az EU vezetői túl sok energiát fordítanak arra, hogy reagáljanak a Trump és európai szövetségesei – például Orbán Viktor Magyarországon, Giorgia Meloni Olaszországban vagy Robert Fico Szlovákiában – által „megrendezett” válságokra, a vámfenyegetésektől és szólásszabadsági vitáktól a biztonsági kiadásokon át a migrációs riogatásig. „Trump kultúrharcában maga Európa a célpont” – írja Pawel Zerka, az ECFR kutatója, aki szerint a fordulópontot Vance alelnök 2025. februári beszéde jelentette, amikor a müncheni biztonságpolitikai konferencián azt állította: Európa „elhagyja az alapvető közös értékeket”.

Zerka szerint Vance beszéde egyértelművé tette Washington szándékát: beavatkozni az európai választásokba, az USA–EU kapcsolatokat „értékek által megosztott” keretben újradefiniálni, és a szólásszabadságot zászlóra tűzni a Maga-ügyet képviselő pártok számára Európában. Ebben a keretben kell értelmezni azt, hogy Trump kizárta az uniós vezetőket az Ukrajna jövőjéről szóló tárgyalásokból, támadta a kontinens fősodorbeli politikai pártjait és zsarolta a brüsszeli intézményeket a kereskedelmi tárgyalások során – tette hozzá Zerka.

A jelentés példaként említi Lengyelországot, ahol Trump igyekezett „eltolni az európai politika ideológiai súlypontját” azzal, hogy a Fehér Házban fogadta és közösségi médiában támogatta még elnökjelöltként a PIS által támogatott Karol Nawrockit, akit később meg is választottak a lengyelek.

Zerka szerint a kultúrharc két szinten zajlik: egyrészt ideológiai konfliktus az európai politika alapértékeiről, másrészt „küzdelem Európa méltóságáért, hitelességéért és identitásáért, mint önálló globális szereplőért”. (Guardian, ECFR)