Franciaország is elismerte a palesztin államot

A New York-i ENSZ közgyűlésen Franciaország is hivatalosan elismerte a palesztin államot, ezzel tovább bővül azoknak az országoknak a köre, amelyek megtették ezt a lépést. Belgium, Luxemburg, Málta, Andorra és San Marino szintén el fogják ismerni a palesztin államot, vasárnap az pedig Egyesült Királyság, Kanada, Ausztrália és Portugália is megtette ugyanezt.

Az ENSZ New York-i közgyűlésén felszólalva Emmanuel Macron francia elnök arról beszélt, hogy „eljött a béke ideje”, és hogy „semmi sem indokolja a Gázában zajló háborút”. A francia elnök kijelentette: itt az ideje, hogy véget vessenek a háborúnak, és szabadon engedjék a Hamász által még fogva tartott izraeli túszokat. Figyelmeztetett a „végtelen háborúk veszélyére”, és hangsúlyozta: „a jognak mindig érvényt kell szereznie az erővel szemben”.

Hozzátette, hogy a nemzetközi közösség eddig nem tudott igazságos és tartós békét teremteni a Közel-Keleten, és kijelentette: „mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megőrizzük a kétállami megoldás lehetőségét”, amelyben „Izrael és Palesztina egymás mellett élhet békében és biztonságban”.

Emmanuel Macron francia elnök Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

Franciaország és Szaúd-Arábia egynapos mini-csúcstalálkozót rendez az ENSZ Közgyűlés keretein belül, amelynek középpontjában a konfliktus kétállami megoldása áll. A G7-ek közül Németország, Olaszország és az Egyesült Államok nem vett részt az eseményen.

Izrael szerint az elismerés a Hamászt jutalmazná a 2023. október 7-i támadásáért, amelynek során mintegy 1200 ember vesztette életét Dél-Izraelben, és 251 embert túszul ejtettek. A Hamász által irányított gázai egészségügyi minisztérium szerint azóta több mint 65 ezer palesztint ölt meg Izrael. Az izraeli erők jelenleg szárazföldi offenzívát folytatnak a korábban egymillió lakosú Gáza városa ellen, ahol múlt hónapban hivatalosan is igazolták, hogy éhínség van. (Erről bővebben itt írtunk.)

Szaúd-Arábia külügyminisztere, Fajszál bin Farhán Ál Szaúd szintén felszólalt az ENSZ-ben Mohamed bin Szalmán trónörökös nevében. Megismételte, hogy a kétállami megoldás az egyetlen út a tartós béke megteremtéséhez a térségben.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy az EU új pénzügyi eszközt hoz létre Gáza újjáépítésének támogatására, ez lesz a a Palesztina Donor Csoport.

Mahmúd Abbász palesztin elnök – akinek az Egyesült Államok megvonta a vízumát, így személyesen nem tudott részt venni az ENSZ Közgyűlésén – videókapcsolaton keresztül szólalt fel a konferencián. Állandó tűzszünetet követelt, és kijelentette, hogy a Hamásznak nincs helye Gáza kormányzásában, a szervezetet pedig felszólította, hogy „tegye le a fegyvert” a Palesztin Hatóság javára. Abbász elítélte a Hamász 2023. október 7-i támadását, és az izraeliekhez fordulva így fogalmazott: „A mi jövőnk és a ti jövőtök a békén múlik. Elég volt az erőszakból és a háborúból.”

(BBC)