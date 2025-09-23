Kettészakadt az ország: nyugaton már ősz van

„Nagy hőmérsékleti kontraszt alakult ki az országban: míg az északnyugati, nyugati tájakon gyakorlatilag egy szempillantás alatt beköszöntött az ősz,” a hőmérséklet alig emelkedett reggel óta, addig keleten a zavartalan napsütésé volt a főszerep, „magasra is emelkedett a hőmérséklet, kora délutánra néhány helyen már el is érte a 30 fokot” – posztolta a HungaroMet.

A hőmérsékleti kontrasztot egyébként nagyon jól kiemeli a frontfelhőzet műholdképe is:

Szerdán már országszerte erősen felhős idő várható,

napközben még inkább csak a nyugati megyékben lehet gyenge csapadék, késő délutántól, estétől azonban délnyugat felől csapadékzóna érkezik, egyre több helyen valószínű eső, zápor, délen néhol zivatar is lehet. Az északkeleti szél nagy területen megélénkül, Borsodban és környékén azonban erős, sőt helyenként viharos széllökések is várhatóak.

A maximum-hőmérséklet általában 21 és 27 fok között valószínű, de az Alpokalján és Borsod északi részein csak 16, 20 fok lesz, írják.