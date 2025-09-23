Kitoloncolhatnak két szingapúri turistát, mert drónoztak Oslóban az Operaház felett

Kitoloncolhatják Norvégiából azt a két szingapúri turistát, akik drónt reptettek Oslo belvárosa fölött, megsértve ezzel a vonatkozó tilalmat.

A középkorú szingapúri házaspárt hétfő este állították elő, miután felmerült a gyanú, hogy ők reptettek egy drónt Oslóban az operaház épülete és az Akershus történelmi erőd fölött. Az eset pár órával azelőtt történt, hogy néhány órára fel kellett függeszteni a forgalmat az oslói és a koppenhágai repülőtéren drónberepülések miatt.

Az osloi opera épülete. Fotó: FRANK FELL/robertharding via AFP

Az Akershus erőd közelében található egy kompkikötő és egy, a hadsereg által használt terület is.

André Kvistad Alme helyettes ügyész elmondta: eljárást folytatnak az ügyben a légiközlekedési szabályok megsértése címén, és bár a vizsgálat még kezdeti szakaszban van, pillanatnyilag nincs ok azt feltételezni, hogy a szingapúri turisták ügyének köze lehet a repülőterek forgalmának megzavarásához.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, hétfő este azonosítatlan drónok miatt ideiglenesen lezárták a koppenhágai és az oslói repülőteret is. Egyelőre nem ismert a drónok eredete, de úgy tűnik, nincs köze a szingapúri turistákhoz. (MTI)