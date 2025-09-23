Lantos Csaba rendeletével tovább drágulhatnak a ruhák, az élelmiszerek és egy csomó más termék is

Tegnap este jelent meg a Magyar Közlönyben Lantos Csaba energiaügyi miniszter rendelete, amelyben több termék EPR-díját megemelik október 1-jétől – írja a Szabad Európa. Az EPR-díjat a gyártók fizetik a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt-nek a termékek és csomagolóanyagaik újrahasznosításáért, de végső soron a fogyasztók állják ezt is.

2023 júliusában indult el az új körforgásos hulladékgazdálkodási rendszer, aminek keretében a kormány döntése nyomán a lakossági és ipari hulladékok, haszonanyagok nagy részét a Mol erre a célra alapított leányvállalata, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (MOHU) kezeli. Ezzel párhuzamosan indult el a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR) is, amelyben a termékek gyártói viselik a pénzügyi felelősséget a hulladékkezelésért a termék teljes életciklusa során. Magyarul a gyártók fizetnek a termékek és csomagolóanyagok jövőbeli hulladékkezeléséért: újrahasznosításáért vagy ártalmatlanításáért.

Lantos Csaba Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Ezeket az EPR-díjakat emeli most a Lantos Csaba által aláírt rendelet, amelynek értelmében emelkednek a nem újrahasznosított műanyagok, a fémek, az üvegek díjai, lényegében az összes csomagolás, valamint többek között a képernyők, a monitorok, a lámpák, elemek, akkumulátorok, gépjárművek, abroncsok díjai. Az emelés mértéke az egyes termékeknél eltérő: van ahol „csak” tíz százalékkal emelkedik, de van, ahol kétszeresnél nagyobb mértékű lesz az emelés.

Magyarországon a lakossági szemétszállítás díját több mint tíz éve befagyasztotta a kormány. A gyártók azonban az EPR-díj okozta költségnövekedést 2023-tól beépítették az áraikba, vagyis a végén a fogyasztók fizetik meg az üzletek kasszáinál a hulladékkezelés díját. A miniszteri rendelet miatt újabb áremelkedésre lehet számítani, ami az inflációt is növelheti.

A Szabad Európa arról is írt, hogy tavaly a MOHU 220 milliárd forintos bevételt szerzett az EPR-ből, de az októbertől bevezetendő díjemelés miatt idén ez az összeg jóval magasabb lehet. Ezzel a bevétellel fixen számolhat a MOHU-nak, mert az EPR-t előre fizetik meg a gyártók és olyan termékek után is fizetnek, amelyek nem kerülnek be a hulladékrendszerbe, azaz az el nem végzett munka után is megkapja a MOHU a pénzt. (Szabad Európa)