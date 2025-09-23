Létszámhiánnyal és bérfeszültséggel küzd a rendőrség

A HVG szerint nemcsak létszámhiánnyal, hanem komoly bérfeszültséggel is küzdenek a rendőrségben. A lapnak a nyilatkozó állománytagok azt állították, hogy a kormány által hangoztatott béremelést szinte teljes egészében elvitte az infláció, így anyagi helyzetük alig javult, sőt sok esetben romlott is.

2024 áprilisában Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt nyilatkozta, hogy a rendőrségnél végrehajtott béremelés eredményes volt, és a testület a jelenlegi munkaerő-piaci helyzetben versenyképes fizetést biztosít a hivatásos állomány számára.

Csakhogy a lap szerint a fizetések terén jelentős különbségek mutatkoznak a hivatásos állomány és az egyéb, például rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban (RIASZ) dolgozók között. Míg az átlagos hivatásos rendőr bruttó 744 ezer forintot keres (nagyjából nettó 495 ezret), addig a RIASZ-os dolgozók és egyéb munkavállalók 2024 júniusában átlagosan csak bruttó 425–445 ezer forintot kaptak, ami nettóban csupán 280–290 ezer forint körül mozog.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

A kormány hathavi illetménynek megfelelő egyszeri juttatást, úgynevezett „fegyverpénzt” ígért a rendőröknek, de ennek pontos szabályozása még nem született meg. Ráadásul a korábbi gyakorlat alapján várható, hogy ebből ismét kimaradnak a RIASZ-os dolgozók és más, nem hivatásos rendőrségi alkalmazottak. A bérfeszültséget tovább növeli, hogy bár egyes RIASZ-os dolgozók esetében történt akár 20 százalékos béremelés is, nem volt lehetőség egységes emelésre, így sok esetben az újonnan érkezett, alacsonyabb rangú alkalmazott többet keres, mint régebbi, tapasztaltabb kollégája.

A lap szerint a rendőrség létszámhiánnyal is küszköd. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) hivatalos adatai szerint a testület töltöttségi szintje 91,5 százalékos, ami körülbelül 4500 fős hiányt jelent. A szakszervezetek és a gyakorlatban dolgozók szerint azonban a valóság ennél sokkal súlyosabb: rendszeresen előfordul, hogy az ország középső részébe más megyékből kell áthelyezni rendőröket a feladatellátás biztosításához.

Bár az ORFK humánügyi vezetője, Czene Csaba szerint az évente belépő 1000–1100 új rendőr nagyjából ellensúlyozza a távozókat, a szakszervezetek becslései szerint évente mintegy 2000 rendőr szerel le. Mindez folyamatos létszámcsökkenéshez és terheltségnövekedéshez vezet, ami komoly feszültséget okoz az állományban.

