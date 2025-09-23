Magyar Péter a 444-nek: Semjén magára vette

Magyar Péter miskolci fórumán azt mondta, azért szólította fel Orbán Viktort Semjén Zsolt felfüggesztésére, mert a miniszterelnök-helyettes hétfői parlamenti felszólalása önmagában furcsa volt. Ugyanis ha valaki bízik az ártatlanságában, nem papírról olvas fel egy szöveget. A fórum után megkérdeztük Magyart, hogy miért kellene Orbán Viktornak felfüggesztenie Semjént, és megalapozottnak tartja-e a miniszterelnök-helyettessel szembeni gyanút.

Miért kellene a miniszterelnöknek felfüggesztenie Semjén Zsoltot?

A Szőlő utcai gyermekotthon vezetőjének szinte minden fideszes képviselővel van közös fotója. Kitüntették fideszes polgármesterek és helyettes államtitkárok. Ha hihetünk a most megjelent híreknek, kiderült, hogy a rendőröknek már nagyon régóta tudomása volt az üzelmeiről. Nagyon sok emberben felmerül és bennem is, hogy a bicskei botrány után ez az ember hogyan mehetett át a kifogástalan-életvitel-vizsgálaton és a környezettanulmányon.

Bennem addig nem fogalmazódott meg konkrét gyanú, ameddig tegnap meg nem tekintettem a miniszterelnök-helyettes felszólalását. Nem kell ahhoz testbeszéd-elemzőnek lenni, hogy az emberben gyanú keletkezzen. Szerintem mindenkinek az az érdeke, hogy egy nagyon gyors vizsgálatot folytassanak le, és büntessék meg a tényleges felelősöket. Mindenféle dokumentumok keringenek az interneten, amikből lehet, hogy egy szó sem igaz. De szerintem, ha már a gyanú vagy a gyanú gyanúja felmerül egy ilyen súlyos bűncselekménynél, akkor érdemes azokat tisztázni.

Magyar Péter Fotó: Bankó Gábor/444

Semjén Zsolt parlamenti beszédére és az interneten keringő pletykákra hivatkozik. Elegendő önmagában ennyi a miniszterelnök-helyettes meggyanúsításához?

Akinek nem inge, nem veszi magára. Semjén Zsolt viszont nagyon úgy tűnik, hogy magára vette ezt a dolgot. És igen, szerintem ez a társadalom elvárása. Egy politikusnál nem csak jogi kategória van. Nem elég becsületesnek és erkölcsösnek lenni, annak is kell látszani a társadalom előtt. Ha most tartanánk egy közvélemény-kutatást, akkor a magyarok 80 százaléka ezt követelné.

Van önnél további bizonyíték, amit eddig nem hozott nyilvánosságra az üggyel kapcsolatban, és azért ennyire magabiztos?

Nem. Szerintem az önmagában gyanúra ad okot, hogy tíz éven keresztül a politikai elit és a hatóságok asszisztálása mellett ez az ügy folyhatott. Vannak tanúvallomások az interneten. Ön is olvashatta, hogy magas rangú politikusokhoz hordták luxusszállodákba ezeket a megnyomorított gyerekeket. Ez önmagában nem vet fel gyanút? Szerintem felvet. Ezzel pedig nem vagyok egyedül, a magyar emberek többsége is így gondolja.

Mit vár ettől a felszólítástól? Felfüggeszti a miniszterelnök Semjén Zsoltot?

Majd a török császár eldönti, hogy neki politikailag mi a kevésbé káros. Szerintem ezt várják el a magyar emberek. Amit tudtam és akartam, elmondtam ebben a kérdésben.

A kormánymédia rendszeresen folytat különböző lejáratú kampányokat ön ellen. Mint lejárató kampányok célpontja, nem gondolja azt, hogy igazságtalanul jár el Semjén Zsolttal, ha nem megalapozott gyanúra hivatkozva azt sugallja, hogy köze lehet a Szőlő utcai botrányhoz?

Nem sugalltam semmit. Vizsgálatot követelek a magyar emberek nevében.