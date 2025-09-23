Magyar Péter felszólította Orbánt, hogy függessze fel Semjént a miniszterelnök-helyettesi pozícióból

Eddig Magyar Péter és a Tisza Párt nem szólalt meg Semjén Zsolt ügyében, de most egy friss Facebook-posztjában azt írja:

„A TISZA felszólítja Orbán Viktort, hogy a kormányzásuk alatt a Szőlő utcai otthonban kiskorúak ellen elkövetett rémtettek teljes és nyilvános kivizsgálásáig függessze fel Semjén Zsoltot a miniszterelnök-helyettesi funkcióból.”

A Tisza Párt elnöke azt írja, hogy „ha a barátja becsülete a tét, talán a miniszterelnöknek is fontosabb lesz, hogy minél hamarabb kiderüljön, kik követtek el súlyos bűncselekményeket a politikai elit asszisztálása mellett egy évtizeden keresztül gyermekek sérelmére”. A KDNP frakciójától ugyanezt várja el Magyar Péter Semjén Zsolt egyéb közfunkcióival kapcsolatban.

Magyar Péter közvetlenül a miniszterelnök-helyettesnek is intézett néhány szót, többek között azt, hogy az ő becsületét egyedül Pintér Sándor mentheti meg azzal, hogy a gyermekvédelemért felelős és a rendőrséget felügyelő miniszterként, teljeskörűen és rekord gyorsasággal kivizsgáltatja az ügyet, és mindent nyilvánosságra hoz.

Fotó: Németh Dániel/444

A Szőlő utcai pedofilbotránnyal kapcsolatban hétfőn, a parlament őszi szezonnyitóján Semjén Zsolt neve is szóba került, a miniszterelnök-helyettes szót is kért magának: azt mondta, soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt köze. Cikkünkben sorra vettük, hogyan jutottunk el idáig. Azóta Dobrev Klára, a DK elnöke 5-5 millió forintot ajánlott fel annak, aki bizonyítani tudja, hogy kik a Szőlő utcai pedofilbotrányban érintett politikusok.