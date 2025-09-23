Magyar Péterék 120 ezer forintos minimálnyugdíjat vezetnének be, 200 ezres SZÉP-kártyát is adnának a legszegényebb időseknek

Cikkünk frissül...

Még 2010-ben, amikor Orbán Viktor kormánya hatalomra került, minden 20., most viszont már minden negyedik nyugdíjas a létminimum alatt él. 2010-ben az átlagkereset 75 százaléka volt az átlagnyugdíj, Orbán Viktorék kormányzásának, 15. évének a végén, az átlagnyugdíj alig éri el az átlagnyugdíj az átlagbér 50 százalékát, vezette fel Magyar Péter a párt nyugdíjrendszerrel kapcsolatos terveit Kármán András, a Tisza Párt gazdasági szakértőjének társaságában.

Éveken keresztül Európa legmagasabb élelmiszer-inflációja terhelte a magyarokat, bár Orbánék szerint ez háborús infláció volt, azért volt olyan időszak, amikor Ukrajnában, ahol tényleg háború van, alacsonyabb volt az infláció, idézi fel a közelmúltat Magyar. „Hiába hazudták tavaly, hogy meggyalázták, letörték az inflációt, az »feltámadt a sírjából« ismét Európában a legmagasabbak közé tartozik”, mondta. Így jelenleg már 1 millió nyugdíjas él a létminimum alatt, sokaknak a hónap 15. vagy 20. napján választania kell, mire költsön: élelmiszerre, rezsire vagy gyógyszerre.

Bár az Alkotmánybíróságnak van egy határozata – amire rendre hivatkozik a Fidesz – miszerint nem lehet eltérően emelni a nyugdíjakat, ebben a határozatban mégis rögzítve van, hogy hogyan lehet ezt megoldani.

Olyan megoldást kerestek Magyar szerint, amit elbír még a költségvetés, ugyanakkor javítja a nyugdíjasok helyzetét. A párt elnöke azt még megjegyezte, hogy a nyugdíjasok helyzetén sokat fog javítani az áfacsökkentés is, 27-ről 5 százalékra csökkentik az egészséges élelmiszerek áfáját, illetve áfamentessé teszik a vényköteles gyógyszereket.

Magyar Péter és Kármán András Fotó: Székely Sarolta/444

A nyugdíjasokkal kapcsolatban a lehető leggyorsabban több intézkedést is fog hozni a Tisza:

Bevezetik a nyugdíjas SZÉP-kártyát, évi maximum 200 ezer forinttal, erre 2,2 millió fő lesz jogosult, ezt élelmiszerre, gyógyszerre, egészségmegőrzésre és pihenésre lesz fordítható. Az 500 ezer forint feletti nyugdíjasok ilyenben nem részesülnek, a 250 ezer alatti nyugdíjasok 200 ezret kapnak, a 250 és 500 ezer forint között nyugdíjak esetén 100 ezer forintot adnak.

Bevezetik a 120 ezer forintos minimálnyugdíjat, ez 280 ezer főt fog érinteni. Tehát akinek ennél alacsonyabb a nyugdíja, azt kiegészítik. Azt ugyanakkor hangsúlyozta Magyar, hogy ezeket mind az alapemelésen felül kell érteni.

Extra emelést hajtanának végre a 120 ezer és 140 ezer forint közötti nyugdíjaknál, ami 160 ezer nyugdíjast érint. Vagyis:

a 120 ezer és 125 ezer forint közötti nyugdíjakat 12 ezer forinttal,

a 125 ezer és 130 ezer közöttieket 10 ezer forinttal,

a 130 ezer és 135 ezer közöttieket 8 ezerrel,

a 135 és 140 ezer közöttieket pedig 6 ezer forinttal emelnék.

A Tisza negyedik intézkedése a duplájára emelkedő időskorúak járadéka. Ez azoknak jár, akiknek nincs meg a 20 ledolgozott éve. Vagyis:

a közös háztartásban élők 35 870 forint helyett 71 710 forintot kapnának havonta,

az egyedülálló 75 év alattiak 42 180 forint helyett 84 360 forintot kapnának,

az egyedülálló 75 év felettiek pedig 56 940 forint helyett 113 880 forintot.

Ötödik intézkedésként 20 ezer új, modern férőhelyet hoznának létre korszerű otthonokban. Ebből 10 ezer államilag támogatott, piaci alapon épülő nyugdíjasházakban jönne létre jelentős részben EU-s forrásból. A másik 10 ezer férőhely pedig államilag finanszírozott szociális otthonokban jönne létre. Az állami tulajdonban lévő bezárt intézményeket alakítanák át, és nyitnák meg ilyen célokra. Magyar szerint az államilag finanszírozott férőhely megvalósítását 40-85 százalékban lehet EU-s forrásból finanszírozni, ami azt jelenti, hogy 400 milliárd helyett csak 140 milliárdba kerülne ez a költségvetésnek.

Mindezzel akár 13 ezer új munkahelyet is hoznának létre, Magyar szerint ez a legkisebb településeknek is segít helyben tartani a munkaerőt, csökkenteni az elvándorlást, ugyanakkor a helyi gazdákat is segítenék ezzel. Az üzemeltetésből évente nagyjából 26,1 milliárd forint közvetlen költségvetési bevétel származna.

Hatodik intézkedésként 50 százalékkal megemelnék az otthoni ápolási díjakat is, ami közvetlenül 58 ezer embert érintene, ebből nagyjából 40 ezer nyugdíjas és családja.

Fotó: Székely Sarolta/444

Mibe kerül mindez?

Nyugdíja SZÉP-kártya 350-400 milliárd forintos forrást igényelne, Kármán András szerint ez a leginkább forrásigényes intézkedés. A 120 ezer forint, illetve a 120 és 150 ezer forint közötti nyugdíjak differenciált emelése, illetve az időskorúak járadékának duplázása nagyjából 160 milliárd forintba kerülne.