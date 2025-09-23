Magyar Péter Semjén felszólalásáról: Ha valaki bízik az ártatlanságában, akkor nem papírról olvas fel egy szöveget

„Aki tegnap látta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes parlamenti felszólalását, amit papírból olvasott fel, szerintem ez önmagában furcsa. Hogyha valaki bízik az ártatlanságában, akkor nyilván nem papírból olvas fel egy szöveget. Ha valaki miniszterelnök-helyettes (…) legalább egy mondatban kitér a gyerekekre. Főleg ha egy keresztény pártnak a miniszterelnök-helyettese: kitér az áldozatokra, és sürgeti a nyomozóhatóságok munkáját” – mondta Magyar Péter a miskolci fórumán. A Tisza Párt elnöke megismételte korábbi üzenetét, amiben azt kérte Orbán Viktor miniszterelnöktől és a KDNP-től, hogy amíg nem zárulnak le a vizsgálatok a Szőlő utcai otthon ügyében, függesszék fel Semjén Zsoltot.
Magyar Péter hozzátette:
„Talán így, hogy a miniszterelnök barátjának kell tisztázni bizonyos dolgokat, gyorsabban fognak dolgozni a hatóságok is, és gyorsabban kiderül, hogy ki védte Juhász Péter Pált, kivédte ezeket a rémeket.”
A Szőlő utcai pedofilbotránnyal kapcsolatban hétfőn, a parlament őszi szezonnyitóján Semjén Zsolt neve is szóba került, a miniszterelnök-helyettes szót is kért magának: azt mondta, soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt köze. Cikkünkben sorra vettük, hogyan jutottunk el idáig. Azóta Dobrev Klára, a DK elnöke 5-5 millió forintot ajánlott fel annak, aki bizonyítani tudja, hogy kik a Szőlő utcai pedofilbotrányban érintett politikusok.
„Ha létezik ilyen bizonyíték, garantálom, úgy fogjuk bemutatni, hogy az még a Holdról is látszik majd” – írta a DK elnöke.
