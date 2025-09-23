Már nem elérhető a Google adatbázisa a politikai hirdetésekről

Az Alphabet (a Google és a YouTube anyacége) és a Meta (vagyis a Facebook és az Instagram) is befejezi a közéleti-politikai hirdetések kiszolgálását, miután úgy döntött a két techóriás, hogy nem hajlandók alávetni magukat az Európai Unió politikai hirdetések átláthatóságára vonatkozó új, október 10-én életbe lépő szabályozásának.

A Google már szeptember 22-én elkezdte kivezetni a politikai hirdetéseket. Ezzel egy időben Ads Transparency Center nyilvános, uniós adatbázisát is lelőtte, ahol eddig részletes adatokat kaphattunk a YouTube-on, illetve a Google egyéb felületein futó politikai hirdetésekről, arról, hogy mennyibe kerültek, kikre célozták őket, és ki fizette a számlát. Az oldalon más országok adatbázisa még elérhető, de az uniósoké nem.

Az uniós rendelet hatályba lépése miatt a Google és a Facebookot üzemeltető Meta is úgy döntött, hogy inkább teljesen betiltja a politikai hirdetéseket. A Meta döntése komoly hatással lehet a magyar belpolitikára, hiszen a Fidesz és a Tisza Párt is aktívan használja a Facebookot. A 2024-es EP-választás előtt a lakosságszámhoz viszonyítva toronymagasan Magyarországon költötték a legtöbbet politikai tartalmú Facebook-hirdetésekre. (Telex)