Orbán: Magyarországon a Fidesz az egyetlen politikai közösség, aminek van Alföld-programja!4

„Itt már nincsenek eltűnő vonatok, nincsenek lepukkant állomások és nincsenek ideges masiniszták sem. Helyettük modern, gyors vonatok és szép állomások vannak” – mondta Orbán Viktor Lőkösházán, a Békéscsaba és Lőkösháza vasúti vonalszakasz-fejlesztés átadó ünnepségén. A miniszterelnök kijelentette:

„Kellő szerénységgel mondom, de azért büszkén, hogy mi – a Fidesz-Kereszténydemokrata Néppárt – vagyunk az egyetlen politikai közösség Magyarországon, akinek van Alföld programja Ez érthető, mert Lázár János Hódmezővásárhelyről teljesen, én meg Mezőtúrról, félig alföldi vagyok.”

Idén elkészül a teljes M44-es autópálya, tervezés alatt van az M47-es autóút Békéscsaba-Debrecen között, az M4-es is épül Szolnok-Kisújszállás között, egészen Berettyóújfaluig, ahonnan már a határ ma is négy sávval érhető el, sorolta. Hozzátette, a most elkészült 30 kilométeres vasúti pályaszakasz mellett épül a következő vasút Szeged és Kiskunfélegyháza között. Három autópálya és – a Budapest-Belgrád vasútvonalat is ide számítva – három vasút készül.

„Ha jól végezzük a munkánkat, márpedig mi arra készülünk, hogy jól végezzük, akkor a következő 15 évben létrejön a Békéscsaba-Debrecen-Nagyszalonta gazdasági térség! Ez a mi Alföld-tervünk, ez a magyar út, ezen dolgozik Magyarország kormánya”

– zárta.

A 29 kilométernyi Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonal felújítása rekordáron valósult meg: a Strabag-leányvállalat és a Mészáros Lőrinc-féle V-Híd kilométerenként 4,6 milliárd forintot, összesen nettó 133,4 milliárd forintot kap a munkáért

– írja az Átlátszó.