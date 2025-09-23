Orbán Viktor Hadházy Ákosról: A falu bolondját sose bántják, a falu bolondjával nem is beszélünk

Hadházy Ákos független képviselő ezúttal nem Hatvanpusztáról posztolt újabb videót a közösségi oldalán, hanem a Parlament őszi ülésszakának első napjáról, ahol azt próbálta megtudni Orbán Viktortól, hogy ha Hatvanpuszta egy mezőgazdasági üzem, akkor miért van szükség két medencére és kétmilliós fürdőkádakra.

Talán senkit sem ér újdonságként a hír, hogy Hadházy most sem kapott választ a miniszterelnöktől, akit a Parlamentben nem testőrök, hanem a fideszes képviselők védtek a testükkel: először Szűcs Lajos próbálta Hadházyt kicsit meglökdösni, majd Budai Gyula azzal próbálta leszerelni, hogy „Felvehetsz bármint, de ne lökdösődjél. Nem vagy te Ruszin-Szendi Romulusz”.

Budai Gyula és Tuzson Bence a parlament folyosóján Fotó: Hadházy Ákos/Facebook

Orbán a bevett, „kérdezzék meg a tulajdonost” választ sütötte el Hadházynak. Amikor Budai Gyulát már egyre látványosabban lepte el az ideg, Orbán arrébb húzta, és közölte, hogy „A falu bolondját sose bántják. A falu bolondjával nem is beszélünk”, majd azt kérdezgette a többiektől, hogy nincs-e bohócsipkájuk, hogy ráadják Hadházyra. Végül pedig leereszkedő stílusban Orbán Balázs közölte a független képviselővel, hogy az ügy lezárult. (Egyébként a 444 már megfogadta a miniszterelnök tanácsát, és megkérdeztük a tulajdonost, Orbán Győzőt.)

Orbán Viktor a Parlamentben Fotó: Hadházy Ákos/Facebook

Hadházy egyébként tegnap újabb részleteket posztolt a hatvanpusztai „félkész mezőgazdasági üzem” belsőépítészeti megoldásairól, konkrétan arról, hogy a „mezőgazdasági üzem”-nek minősített épület fürdőszobáiban egy kétmillió forintot érő öntött márvány kád, illetve egy egymillió forintért beszerezhető öntöttvas kád is található.