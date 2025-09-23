Pár méteren múlott, hogy nem ütközött össze két egy leszálló és egy felszálláshoz készülő gép a nizzai reptéren

Nagyon kevésen múlott, hogy vasárnap este nem történt Nizzában egy súlyos légibaleset, írta a Facebookon a Budflyer. A Tuniszból érkező Nouvelair A320-as gépe csak néhány méterrel repült el az átstartolás után egy easyJet A320-as repülőgép felett, ami éppen a felszálláshoz készült. A Nouvelair gépe rossz futópályát használt a leszállás során, hogy miért, nem tudni. A Flightradar24 egy illusztárciót is közzétett az esetről, szemléltetve a két gép távolságát:

A Nouvelair gépe végül biztonságosan leszállt, az easyJet járata pedig visszatért a beszállókapuhoz. A járatot törölték. A francia légiközlekedési hivatal vizsgálatot indított, és súlyos incidensnek minősítette a történteket.