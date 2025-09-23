Pirotechnika és megbotránkoztató bekiabálások miatt büntetett az MLSZ

Öt klubot is pénzbüntetéssel sújtott a Magyar Labdarúgó Szövetség fegyelmi bizottsága a szurkolók viselkedése miatt:
Az NB II.-es Békéscsaba szurkolói megcsinálták: pirotechnikai eszközöket használtak, és megbotránkoztató dolgokat kiabáltak.
A szövetség tájékoztatása szerint a szurkolók rendzavarásai és megbotránkoztató bekiabálásai miatt a Debrecennel, a Diósgyőrrel, a Győrrel, a Ferencvárossal, a Nyíregyházával, az Újpesttel, továbbá a másodosztályban listavezető Budapest Honvéddal szemben indult eljárás.