Semjén Zsolt kiborulása

2025. szeptember 22-én, az őszi ülésszak kezdetén Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti kérdésekre válaszolt.

Az ülés egy pontján azonban szokatlan módon Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kért szót, kapott is két percet. Így kezdte felszólalását:

„Egy ördögien felépített karaktergyilkossági kísérletek lehetnek a tanúi. Ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub-vád, szemenszedett hazugság, forrás nélküli rágalom.”

Semjén a neki megadott két percben egy olyan ügyre reagált, ami egészen különös módon jutott el egészen az Országgyűlés padsoraiig.

Semjén Zsolt indulatosan reagált az elhangzottakra. Fotó: Németh Dániel/444

Sorra vesszük, hogyan jutottunk el idáig.

Háttér

Alig egy nappal az őszi ülésszak kezdete előtt a Hősök terén több tízezer ember gyűlt össze, hogy tiltakozzon a propaganda, és a gyűlöletbeszéd, az aljas, névtelen lejáratások ellen, a tiszta közbeszédért.