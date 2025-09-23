Semjén Zsolt kiborulása

2025. szeptember 22-én, az őszi ülésszak kezdetén Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti kérdésekre válaszolt.
Az ülés egy pontján azonban szokatlan módon Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kért szót, kapott is két percet. Így kezdte felszólalását:
„Egy ördögien felépített karaktergyilkossági kísérletek lehetnek a tanúi. Ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub-vád, szemenszedett hazugság, forrás nélküli rágalom.”
Semjén a neki megadott két percben egy olyan ügyre reagált, ami egészen különös módon jutott el egészen az Országgyűlés padsoraiig.
Sorra vesszük, hogyan jutottunk el idáig.
Alig egy nappal az őszi ülésszak kezdete előtt a Hősök terén több tízezer ember gyűlt össze, hogy tiltakozzon a propaganda, és a gyűlöletbeszéd, az aljas, névtelen lejáratások ellen, a tiszta közbeszédért.
Szabó Zsolt a cikk megjelenése után pár nappal öngyilkos lett, a két dolog Márki-Zay Péter szerint egyértelműen összefügg.
A maradék épeszű sajtónak alapvető kötelessége utánajárni annak, hogy miért ért véget kurtán-furcsán a modern Magyarország második legkártékonyabb miniszterelnökének politikai karrierje. Utána pedig nem elsunnyogni egy fontos részletet.
Miután Kuslits Gábor a gyermekvédelmen belüli súlyos visszaélésekről beszélt, őt jelentették fel rágalmazásért.
A meghallgatáson arról a 10 évvel ezelőtti esetről volt szó, amikor Kuslits többedmagával beszámolt egy rendőrnek arról, hogy tudomásuk szerint Juhász szexuálisan kizsákmányol nevelőintézetis lányokat.
Mindez nem Juhász Péter, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának 2025-ös letartóztatásakor, hanem egy évtizeddel korábban történt. Juhász ezek után is úgy lehetett díjakkal elismert gyermekvédelmi szakember, hogy közben az intézetben tudták: vannak lányok, akik az irodájában szokták tölteni az éjszakát.
