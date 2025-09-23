Trump: Az orosz energiát használó NATO-tagországok az ellenük zajló háborút finanszírozzák

„Kínos, hogy vannak NATO-tagországok, amik nem számolták fel az orosz energiaimportot, ezzel pedig az ellenük zajló háborút finanszírozzák” – jelentette ki Donald Trump az ENSZ-közgyűlése előtt mondott beszédében New Yorkban.

„Fejből fogok beszélni, ugyanis nem működik a súgógépem. Valaki nagy bajban van”

– kezdte felszólalását az amerikai elnök, majd hosszan kritizálta az ENSZ működését. Szerinte a szervezet semmit sem tett a világban zajló konfliktusok befejezéséért, miközben ő a beiktatása óta már hét, korábban megoldhatatlannak minősített háborút zárt le. „Egyetlen elnök sem tett ehhez hasonlót” – jegyezte meg. Trump hozzátette:

„Két dolgot adott az ENSZ: egy rossz mozgólépcsőt és egy meghibásodott súgógépet.”

Fotó: ANGELA WEISS/AFP

A „legkönnyebben megoldható konfliktusnak” minősítette az ukrajnai háborút, mert Putyinnal mindig jó kapcsolatot ápolt. Egy gyors csetepaténak indult, de itt az ideje lezárni, ezért ismét súlyos szankciókkal fenyegette Moszkvát.

„Az Egyesült Államok kész nagyon szigorú, és hatékony vámokat kivetni, ha Oroszország továbbra sem hajlandó megállapodást kötni a harcok beszüntetéséről”

- mondta. A szankciókhoz csatlakozniuk kell szerinte az európai államoknak is, hogy kellő nyomást helyezzenek Putyinra.

Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

„Nincs globális felmelegedés, a klímaváltozás a világ legnagyobb átverése”

– dobta be a felszólalásának végén. Szerinte az ENSZ felmelegedésről szóló előrejelzései tévedtek, mert ostobák írták.

„Én jó vagyok a jóslatokban: ha elhiszik a zöld átverést, csődbe viszik az országukat!”

Szijjártó Péter korábban közölte, hogy Magyarország Trump követelése ellenére sem hajlandó leállni az orosz olaj vásárlásával.