Tucker Carlson azt sugallta Charlie Kirk búcsúztatásán, hogy azért ölték meg, mert bírálta Izraelt

A konzervatív médiaszemélyiség, Tucker Carlson éles bírálatokat kapott a Charlie Kirk búcsúztatóján elmondott beszéde miatt – írja a Hill.

Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP

Carlson a felszólalásában arról beszélt, hogy Kirk „keresztény evangélista” volt, és halála Jézus Krisztus kivégzésére emlékeztette. Szerinte Jézus „az igazságot mondta ki a hatalmon lévőkről”, akik emiatt gyűlölték, és mindent megtettek, hogy elhallgattassák. A Fox News korábbi műsorvezetője úgy fogalmazott, látja maga előtt a jelenetet, ahogy „egy lámpafénnyel megvilágított szobában egy csapat férfi ül körben, hummuszt esznek, és azon tanakodnak: »Mit kezdjünk ezzel az emberrel, aki kimondja rólunk az igazságot? Meg kell akadályoznunk, hogy tovább beszéljen!«” A gondolatmenetet egy nevetéssel zárta. Carlsont a Hill szerint sokan támadták a közösségi médiában azért, mert azt sugallta: Kirköt azért gyilkolták meg, mert Izraelt bíráló nézeteket fogalmazott meg.

Az Anti-Defamation League közleményében azt írta: „Carlson Jézus halálának bibliai történetére utalt, amelyben a jeruzsálemi vezetők összeesküdnek ellene, majd ezt kapcsolta össze azzal a meggyőződésével, hogy a névtelen »hatalmon lévők« Kirk halálát rendelték el, mivel keresztény küldetése akadályozta terveiket.” A szervezet szerint Carlson kijelentései erősítik azt a veszélyes hiedelmet, hogy a zsidók ölték meg Jézust „Ez az antiszemita mítosz évszázadok óta zsidók kiűzéséhez és meggyilkolásához vezetett, és sajnos még ma is túl sokan hisznek benne” – áll a közleményben.

Donald Trump és Erika Kirk, Charlie Kirk özvegye
Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

Az elmélet, hogy Izraelnek köze lehet Kirk meggyilkolásához, annyira elterjedt, hogy Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a múlt héten videóüzenetben utasította vissza a vádat. „Most undorító pletykákat terjesztenek, talán rögeszméből, talán katari pénzből” – mondta Netanjahu. „Egy dolgot azonban biztosan tudok: Charlie Kirk nagyszerű ember volt, és egy nagyszerű embert tisztelet illet, nem hazugság.”

A jobboldali aktivistát szeptember 10-én lőtték nyakon Utah államban, egy egyetemi rendezvényen, ahol egy transz lövöldözőkre vonatkozó hallgatói kérdésre válaszolt. A 31 éves férfit kórházba szállították, de nem sokkal később meghalt. Kirk gyilkosa, Tyler Robinson letartóztatásban van, az ügyész halálbüntetés kiszabását kéri.

Kirk gyászszertartását vasárnap tartották 63 ezer ember és a teljes republikánus politikai elit előtt. Az eseményen beszédet mondott Donald Trump is, aki gyorsan politikai rendezvényt csinált a megemlékezésből. Az amerikai elnök arról beszélt, hogy „gyűlöli” a politikai ellenfeleit, és nem akarja a legjobbakat számukra. Ezt a mondatot közvetlenül azután mondta el, hogy Charlie Kirk özvegye nyilvánosan megbocsátott férje gyilkosának, mert „Charlie is ezt csinálta”, és „a gyűlöletre nem a gyűlölet a válasz”. Trump azt mondta, ebben a kérdésben sosem értett egyet Kirkkel.

