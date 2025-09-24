212-vel ment 90 helyett a kiskunsági mercis, 468 ezerre büntették

Egy hét alatt 2333 autóst kaptak el gyorshajtásért Bács-Kiskunban, de volt köztük 3 extrém gyorshajtó.

A szamárpadba az a Mercedes-sofőr ülhet, aki 212-vel hajtott a 90-es táblánál, ő a kiszabható maximumot a 468 ezres bírságot kapta.

Ugyanazon a főúton, ugyanott kaptak el egy életveszélyes tempóval hasító elektromos autóst, egy 170-nel döngető teslást, mindössze 210 ezer forint fejében.

A harmadik helyezett kevesebbel ment, de még idiótább volt, ő ugyanis lakott területen, 50-es táblánál veszélyeztette Tompán mások életét 119 km/órával, 312 ezer forint fejében.