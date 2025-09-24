A MOL szerint hiába szeretnének, nem tudnak az Adriáról elég olajat venni, Szijjártó Péter is rárepült a tesztek kudarcára

A MOL és a Janaf több alkalommal is folytatott közös teszteket az Adria kőolajvezetéken, de a legfrissebb eredmények egyelőre nem igazolják, hogy a vezeték képes lenne hosszú távon Magyarország és Szlovákia számára elegendő mennyiségű kőolajat felhozni az Adria-tengerről

– írja szerdai sajtóközleményében a MOL. A cég szerint a tesztek során egy-két óránál hosszabb ideig egyszer sem tudott megfelelő kapacitással működni a vezeték.

A teszt célja az volt, hogy a magyar és a horvát olajcégek közösen megvizsgálják, hogy a rendszer hosszabb ideig képes-e stabilan, maximális kapacitással működni. A MOL szerint azonban a horvát partner arról tájékoztatta, hogy a legnagyobb teljesítményt csak egy órán keresztül tudta biztosítani, a tesztelés megkezdése után alig 30 perccel pedig a Janaf vállalat áramellátási hibára hivatkozva leállította a szállítást, sőt, újraindulás után is akadt fennakadás.

Az Adria kőolajvezeték fogadópontja a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Vagyis a MOL szerint ahhoz, hogy az Adria-vezeték a jelenlegi, kisegítőnél nagyobb szerepet kapjon, először tisztán kell látni, mire képes és milyen állapotban van a vezeték horvát szakasza, és mi kell ahhoz, hogy képes legyen az év minden napján akár 40 000 tonna kőolaj szállítására.

A MOL azt állítja, a háború kitörése előtt 170 millió dollárt költött az alternatív, déli infrastruktúra fejlesztésére és a keleti útvonallal szembeni egyoldalú függőség csökkentésére, 2022 óta pedig további százmillió dollárokat fordított a kőolaj-diverzifikációra, de az átállás nem csak finomítói technológia kérdése.

Ahhoz, hogy a déli ellátási útvonal teljesértékű legyen, a horvát szakaszon is el kell érni a napi 40 ezer vagy évi 14 millió tonnás kőolajszállítási kapacitást. Ez a mennyiség kell ahhoz, hogy – a finomítói karbantartási munkák és az érintett országok stratégiai kőolajkészlet-cseréi mellett is – biztonságban legyen a régió

– írja közleményében a MOL. Arról, hogy a magyar kőolajimport miért támaszkodhat még mindig elsősorban az orosz olajra, itt olvasható cikkünk.

Szijjártó Péter gyorsan hivatkozott is a tesztre, amikor a Külgazdasági és Külügyminisztérium szerdai közleményében kitért azokra a többek között Donald Trump amerikai elnöktől érkezett a bírálatokra is, amelyek szerint hazánknak a Horvátországból érkező vezetékkel lehetne és kellene kiváltani az orosz kőolaj behozatalát:

Az Adria vezeték arra alkalmas, amit csinál most, vagyis hogy egy kiegészítő vezeték legyen, miközben a Barátság kőolajvezeték ellátja Magyarországot és Szlovákiát

– fogalmazott Szijjártó Péter.