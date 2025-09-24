A rendőrség elutasította Novák Előd feljelentését Ajsa Luna Himnusz-éneklésének ügyében

„Elutasították a feljelentésemet a himnusz augusztus 20-i, állami rendezvény színpadján történt meggyalázása miatt, pedig csak egy hivatalos figyelmeztetést vártam volna kiszabni büntetésként” – kezdi Facebook-bejegyzését Novák Előd, aki augusztus végén jelentette fel az énekes Ajsa Lunát, mert nem tetszett neki, ahogy a Himnuszt énekelte.

Fotó: YouTube

A rendőrség a feljelentést azzal dobta vissza, hogy „a himnusz alatt tanúsítandó viselkedés vonatkozásában nincsenek hivatalos »szabályok«, az előadó által mutatott cselekvés a nemzeti jelkép lealacsonyító vagy sértő szándékát nem fejezi ki, az csupán erkölcsi szempontból kifogásolható.”

Novák közölte, hogy írásbeli kérdést küldött Rogán Antalnak, „hogy mennyit fizetett ezért a gyalázatért a bevándorló hátterű énekesnőnek, s hogy egy ilyen gyalázat után visszakövetelik-e a pénzt az elfogadhatatlan teljesítés miatt”.

Novák szerint Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára azt válaszolta neki, hogy „a szervezők célja a nemzeti ünnep méltóságának megőrzése”, illetve hogy „a programok elsődleges célja a sokszínű, színvonalas élmény nyújtása, Magyarország kulturális értékeinek bemutatása”.

Ajsa Luna a Szent István-napi állami ünnepségsorozat egyik fellépőjeként ülve, cigivel a kezében énekelte el a Himnuszt, méghozzá a saját dallamára. Az esetre a fideszes médiabirodalom rögtön ráugrott, annyira, hogy az énekesnő utóbb magyarázkodni kényszerült. „Pusztán annyi történt, hogy a nemzeti ünnep alkalmából kissé átszellemülve a saját stílusomban a saját dalom zenei alapjára ráénekeltem egy Himnusz átdolgozást. Aki ismer és követ, az tudja, mennyire szentimentális téma nálam a hazaszeretet, mondanom sem kell, hogy semmiféle rossz szándék nem vezérelt, sőt, a célom az volt, hogy felköszöntsem Magyarországot úgy, ahogyan ez a saját performanszomon belül autentikus” – írta, de ezzel Nagy Feróékat nem győzte meg.