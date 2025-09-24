Az óbudai önkormányzat a MOL székházhoz vinné a szemetet, amit a MOHU nem szállít el

A III. kerületi Önkormányzat felháborítónak tartja, hogy a MOHU vezetése nem ad tájékoztatást a cégnél kialakult sztrájkhelyzetről és arról, hogyan tervezik megoldani a lomtalanítás befejezését Óbuda-Békásmegyer területén. Közleményükben azt írják, támogatják a MOHU dolgozóinak küzdelmét a jobb munkakörülményekért, a kialakult helyzetért a céget hibáztatják.

„Szeretnénk nyomatékosan jelezni, amennyiben záros határidőn belül nem sikerül megállapodnunk a lomtalanítás folytatásáról, hétvégén indítjuk a teherautókat az összegyűjtött szemetükkel, és a MOL székház elé borítjuk!”

– írták, hozzátéve, hogy jogszabály szerint a lomtalanításkor kihelyezett hulladék teljes egészében a MOHU tulajdona. „Ezért ha ők nem viszik el, majd mi házhoz szállítjuk nekik, hogy jobban át tudják érezni a III. kerületiek helyzetét. Az akciót a Rendőrségen már bejelentettük. A kerületi önkormányzat mindezek mellett minden felmerült költséget kiszámláz”. Az ötlet nem új, Őrsi Gergely II. kerületi polgármester is ezzel fenyegetőzött szeptember elején.

A MOL-székház. Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

Az önkormányzat reggel azt írta, hogy a III. kerületben jelenleg is tart a lomtalanítás, de a kihelyezett lomot a MOHU nem viszi el. A kirendelt 9 kukásautóból egyetlen darab érkezett meg a kerületbe, és ez az egy is sztrájkra hivatkozva távozott. A MOHU eztán közlemény küldött ki, amiben azt írták, egyik telephelyükön szerdán „a kora reggeli órákban előzetes bejelentés nélküli, úgynevezett vadsztrájk kezdődött. A társaság néhány száz munkavállalója az Ecseri úti telephelyen spontán módon nem vette fel a munkát”. A sztrájkot jogellenesnek nevezték, és kérték a részt vevő dolgozókat, „hogy haladéktalanul vegyék fel a munkát a közszolgáltatás folyamatossága érdekében”.