Dobrev Klára: Összegyűlt a szükséges aláírás a Szőlő utcai parlamenti vizsgálóbizottság felállításához

Összegyűjtöttük a szükséges aláírást a Szőlő utcai parlamenti vizsgálóbizottság felállításához – írta közleményében Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke, aki szerint ha a Fidesz elkaszálja, beismerésnek tekintik, hogy az Orbán-kormány tagjai is érintettek a pedofilbotrányban.

Legalább negyven képviselői aláírás szükséges ahhoz, hogy parlamenti vizsgálóbizottság alakuljon, mely Dobrev szerint fontos eszköz lehet a Szőlő utcai pedofilbotrány részleteinek felderítésében, „hiszen egy vizsgálóbizottság a vizsgálatban való közreműködésre kötelezhet embereket és szervezeteket is. Olyan embereket tudunk majd meghallgatni, akik enélkül szóba sem állnának velünk, így viszont törvényi kötelességük lesz megjelenni és válaszolni” – fogalmazott a DK elnöke.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke Fotó: DK

Ha a Fidesz elkaszálja a vizsgálóbizottság felállítását, azt a NER beismerő vallomásának tekintjük, hogy pedofilok vannak Orbán Viktor kormányában, Orbán Viktor pedig fedezi ezeket a pedofil politikusokat. A DK Arató Gergelyt bízza meg a vizsgálóbizottság vezetésével, aki először tette fel a kérdést a parlamentben, hogy »ki az a Zsolti bácsi«. Semjén Zsoltot, Rogán Antalt, Pintér Sándort, és magát a miniszterelnököt is meg fogjuk hallgatni az ügyben, hiszen számos kérdés van, amire a nyilvánosság a mai napig nem kapott választ ebben a gyalázatos ügyben

– folytatódik a közlemény.

