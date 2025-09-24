Dobrev Klára: Összegyűlt a szükséges aláírás a Szőlő utcai parlamenti vizsgálóbizottság felállításához

bűnügy
Összegyűjtöttük a szükséges aláírást a Szőlő utcai parlamenti vizsgálóbizottság felállításához – írta közleményében Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke, aki szerint ha a Fidesz elkaszálja, beismerésnek tekintik, hogy az Orbán-kormány tagjai is érintettek a pedofilbotrányban.

Legalább negyven képviselői aláírás szükséges ahhoz, hogy parlamenti vizsgálóbizottság alakuljon, mely Dobrev szerint fontos eszköz lehet a Szőlő utcai pedofilbotrány részleteinek felderítésében, „hiszen egy vizsgálóbizottság a vizsgálatban való közreműködésre kötelezhet embereket és szervezeteket is. Olyan embereket tudunk majd meghallgatni, akik enélkül szóba sem állnának velünk, így viszont törvényi kötelességük lesz megjelenni és válaszolni” – fogalmazott a DK elnöke.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke
Fotó: DK

Ha a Fidesz elkaszálja a vizsgálóbizottság felállítását, azt a NER beismerő vallomásának tekintjük, hogy pedofilok vannak Orbán Viktor kormányában, Orbán Viktor pedig fedezi ezeket a pedofil politikusokat. A DK Arató Gergelyt bízza meg a vizsgálóbizottság vezetésével, aki először tette fel a kérdést a parlamentben, hogy »ki az a Zsolti bácsi«. Semjén Zsoltot, Rogán Antalt, Pintér Sándort, és magát a miniszterelnököt is meg fogjuk hallgatni az ügyben, hiszen számos kérdés van, amire a nyilvánosság a mai napig nem kapott választ ebben a gyalázatos ügyben

– folytatódik a közlemény.

A Szőlő utcai javítóintézet igazgatójáról szóló cikkünk itt olvasható, míg Tuzson Bence igazságügyi miniszter jelentésének tartalmát itt ismertetjük.

bűnügy pintér sándor fidesz Rogán Antal tuzson bence Szőlő utcai pedofilbotrány Dobrev Klára semjén zsolt orbán viktor Demokratikus Koalíció arató gergely
Bábel Vilmos
bűnügy