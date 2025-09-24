Jön az újabb tiszás konzultáció, ezúttal a párt adóterveiről

Újabb, a párt által népszavazásnak nevezett konzultációt tart a Tisza - derül ki Magyar Péter friss közleményéből. A Nemzet Hangja második menetének témája a párt több, adózással kapcsolatos ötlete lesz.

Az „akkor kérdezzük meg az embereket!” felütéssel bejelentkező Magyar szerint „Orbán Viktorék világossá tették, hogy nem támogatják a leendő TISZA-kormány programját”. Konkrétabban az szja-csökkentést, a nyugdíjemelést, a milliárdosok vagyonadóját és a családtámogatások bővítését említette.

„Orbánék a milliárdos oligarchák oldalán állnak és agyonadóztatják a dolgozó embereket és megélhetési válságba sodorják a nyugdíjasokat.” - véli Magyar, aki emiatt újabb Nemzet Hangja nevű konzultációt hirdetett. Az első alkalmával 12+1 kérdésre lehetett válaszolni.

Most a következőkre lehet számítani: „kikérjük az emberek véleményét a TISZA terveiről: adócsökkentésről, nyugdíjemelésről, a milliárdosok vagyonadójáról és a családok támogatásának növeléséről.”

Magyar azt ígéri, hogy a tavaszi menethez hasonlóan most is eljutnak az ország minden településére.