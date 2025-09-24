Káncz Csaba szerint az őt kihallgató rendőrség nem kérdezte meg, van-e bizonyítéka a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának politikai kapcsolatairól

Tuzson Bence igazságügyi miniszter szerdán hozta nyilvánosságra minisztériuma vizsgálati jelentését a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos büntetőügyről és a nyilvánosságban megjelent állításokról. A jelentésben szerepel Káncz Csaba újságíró is, akinek nagy elérésű Facebook-oldala is van, és ott posztolt „tényekkel alá nem támasztott állításokat” Juhász Péter Pál, a Szőlő utcai javítóintézet egykori igazgatójának politikai kapcsolatairól, konkrét politikusokat is megemlítve.

Kánczot a rendőrség tanúként hallgatta ki az ügyben, a Telexnek viszont azt állította, nem kérdezték meg tőle, hogy van-e konkrét bizonyítéka az ügyről, illetve megerősítette, hogy a jelentésben írottaknak megfelelően nem nevezte meg a forrását.

Fotó: Káncz Csaba geopolitikai jegyzetei Facebook

Azon viszont Káncz a Telex szerint megdöbbent, hogy a jelentés szerint a magyar hatóságok megállapították, hogy 2012 és 2016 között összesen tizenkét alkalommal kapott pénzt egy olyan, üzleti hírszerzéssel foglalkozó cégtől, amelyet a brit hírszerzés volt munkatársai alapítottak:

„Honnan tudhattam volna, hogy az egy fedőcég?” – kérdezett vissza, de azt elismerte, hogy szerződésben állt a vállalkozással, viszont fogalma sem volt róla, hogy az az MI6-hez köthető. Azt mondta, ő úgy tudta, hogy az egy üzleti konzultáns vállalkozás.

