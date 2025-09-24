Kocsis Máté: A magyar politikában eddig soha nem látott megtorlásnak kell következnie

Egy jól meghatározható csoport előre eltervezett, titkosszolgálati segítséggel végrehajtott, brutális lejáratóakciójának nevezte Kocsis Máté, hogy az elmúlt hetekben pedofilvádakkal illették a magyar kormány két tagját. A Fidesz frakcióvezetője erről a Harcosok órája szerdai különkiadásában beszélt, ahol most is Németh Balázs, azaz Pan volt a kérdező.

A Szőlő utcai pedofilbotránnyal kapcsolatban hétfőn, a parlament őszi szezonnyitóján Semjén Zsolt neve is szóba került, a miniszterelnök-helyettes szót is kért magának: azt mondta, soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt köze. Cikkünkben sorra vettük, hogyan jutottunk el idáig. Azóta Dobrev Klára, a DK elnöke 5-5 millió forintot ajánlott fel annak, aki bizonyítani tudja, hogy kik a Szőlő utcai pedofilbotrányban érintett politikusok. Kocsis pedig a Harcosok órája adása előtt, már a Hír TV-ben is megszólalt a történtekkel kapcsolatban, ahol a Semjén-ügyet egy „államellenes puccskísérletnek” nevezte.

A mostani adás elején Kocsis rögtön azzal indít, hogy szerinte „muszáj ebben a sokakat megrázó és felkavaró történetben rendet rakni az időrendben, és utána ki fog derülni mindenki számára, hogy az a hálózat, amelyik ezt a társadalmi felforgató tevékenységet végzi, ez milyen professzionálisan, összehangoltan, előre megtervezetten és mondjuk úgy, hogy minden ténybeli alapot nélkülözően hajtotta végre ezt az akciót, ami egyébként kizárólag arra irányult, hogy a kormány cselekvőképességét korlátozza, ahogy ez az igazságügyi miniszteri jelentésben benne van.”

Ezután Kocsis végigveszi az elmúlt napok eseményeit, és olyan összefüggéseket vél felfedezni az ügyben, mint azt, hogy aznap jelentette be a gyűlöletkeltés elleni szeptember 21-i tüntetést a Loupe Színházi Társulás, amikor Kuslits Gábor gyermekvédelmi szakember interjúja megjelent a Válasz Online-on. Kocsis szerint „elég gagyi történettel állt elő” később Juhász Péter videójában egy ismeretlen férfi arról, hogy egy bizonyos Zsolti bácsi nevű politikus rendszeresen járt az ózdi gyermekotthonba, és szexuálisan megerőszakolt gyerekeket. „Az ózdi járásban nincsen gyermekotthon” – mondta a Fidesz frakcióvezetője, és arról is beszélt: a nyilvánosságban keveredett a Szőlő utcai javítóintézet és a nem létező ózdi gyerekotthon.

A fideszes politikus szerint hétfőn a parlamentben Semjén az őt érintő, vérvádnak nevezett állításokat cáfolta, de azt látták, hogy ezután is folytatódott a hiteltelenítési támadás, aminek az volt a célja, hogy a magyar kormány cselekvőképességét megbénítsa.

„Lényegében egy állami szervezettel szembeni támadás” – mondta Kocsis.

A politikus szerint az ügy egy „olyan előre megtervezett támadás a magyar államszervezet ellen, amit a legbrutálisabban kell megtorolni. Tehát az, ami történt, az politikailag és jogi értelemben is nemcsak személyekkel, hanem magával az államszervezettel szembeni támadásként is értelmezhető”.

„A magyar politikában eddig soha nem látott megtorlásnak kell következnie.”

Ha nem számolják fel az aljas módon felépített támadás mögötti hálózatot, akkor az a politikus szerint „olyan zavargásokat, indulatokat és forrongást kelt az országban, amit lehet, hogy nem tudunk egy idő után kezelni.”

A Fidesz frakcióvezetője bejelentette, hogy parlamenti vizsgálóbizottságot kezdeményez az ügyben, és a létező összes jogi eszközt be fogják vetni, hogy felszámolják a minisztérium jelentésében szereplő hálózatot. A Fidesz-frakció elvárja az ügyészségtől, a titkosszolgálatoktól, a Belügyminisztériumtól és a kormány egészétől, hogy az összes létező eszközzel torolja meg az alaptalan vádaskodást.

Arról is beszélt Kocsis, hogy fel kell tárni az összes olyan Facebook-oldal hátterét, üzemeltetőjét, amely részt vett a lejáratóakcióban. Kocsis szerint felelnie kell Juhász Péternek a hamis videójáért, Jámbor Andrásnak és Dobrev Klárának távoznia kell a közéletből, de még Magyar Péter is bajba kerülhet. „Meg kell nevezni a résztvevői, számon kell őket kérni a politikában, a jog eszközeivel és a nyilvánosság előtt minden eszközzel.”

