Laza szórakozás: karatézó fideszesek egy pompás fotón

A világ legfotogénebb embere már régóta nem George Clooney vagy Sydney Sweeney – hanem Tessely Zoltán. Az álombajszú fideszes képviselő mindig szédítő Univerzumán belül is kiemelkedően jó lett az a friss fotó, ami egy székesfehérvári karateterem átadóján készült. Persze sportszerűtlen az egész, hiszen minden kép eleve jó, ha szerepel rajta Cser-Palkovics András, a Fidesz emberarcú Rózsaszín Párduca. (Balról a harmadik.) Egykori edzőm, a már 5 danos Benyó Lipót a megmondhatója, hogy én se voltam félelmetesebb hasonló helyzetben.

A remek fotó arra is alkalmat ad, hogy elgondolkodjunk azon, mennyire nem érdemes elsőre ítélni. Nézd meg őt, és képzeld el, mit írnál mellé kommentben!

Nem, a Cser-Palkovicstól nekünk balra álló, jámbor úr nem kedves lelkész, akit a szunyókálásából felébresztve rángattak be karatés pózban fotózkodni, hanem Mészáros János 8 danos mester, volt válogatott karatés, a Nemzeti Versenysport Szövetség és a Magyar Karate Szakszövetség elnöke.

Erre a tanulságra érdemes meghallgatni a legendás Hurkatöltő talán legnagyobb slágerét, a Le karatét: