Magyar Péter a Tuzson-jelentésről: A miniszterelnök egy kamu jelentéssel akarja elterelni a felelősségéről a figyelmet

Kevés lesz ez srácok, mint a hatvanpusztai építkezésen a legális pénz

– reagált Magyar Péter egy Facebook-posztban Tuzson Bence jelentésére a Szőlő utcai javítóintézet ügyében. A Tisza Párt elnöke szerint „a tavalyi kegyelmi botránynál egy kamu alkotmánymódosítással, most pedig egy kamu jelentéssel akarja a miniszterelnök elterelni a felelősségéről a figyelmet.”

Magyar Péter Miskolcon Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar szerint Orbánék tíz éven át nem tettek semmit az ügyben: „Úgy nevezték ki Juhász Péter Pált igazgatónak, hogy a gyermekvédelmi szakma elismert vezetői figyelmeztették Orbán minisztériumi embereit, hogy az illető korábban bűncselekményeket követhetett el gyerekek ellen. Úgy fotózkodtak fideszes képviselők a Szőlő utcai rémmel, hogy több gyerek és kolléga is beszámolt a korábbi bántalmazásokról. Sőt Orbánék ki is tüntették Juhász Péter Pált. 10 évig a politikai elit és a hatóságok asszisztálása mellett folytathatta az illető a bűnös üzelmeit a Szőlő utcai otthonban.”

A Tisza Párt elnöke úgy fogalmaz, hogy a kormány a felháborodás hatására sem hozza nyilvánosságra a részleteket, és nem a valódi jogi és politikai felelősök felkutatását végzi:

Pár óra alatt azt izzadták ki magukból, hogy tulajdonképpen nem is történt semmi, csak külföldi titkosszolgálatok akarják destabilizálni a magyar politikai életet. Meglepő módon most nem Brüsszelre, nem Soros Györgyre és nem az ukránokra, hanem az elvileg baráti brit titkosszolgálatra mutogatnak.

