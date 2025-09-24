Már közel 1,9 millió embert telepítettek ki a Ragasa szupertájfun miatt

Hongkong és Dél-Kína egyes részein a Ragasa szupertájfun miatt már legalább 10 városban bezárták az iskolákat és üzleteket, a tömegközlekeds leállt, Guangdong tartományban, Kína déli gazdasági központjában pedig közel 1,9 millió embert telepítettek ki.

Fotó: EDUARDO LEAL/AFP

A Guardian azt írja, a szupertájfun este Yangjiang és Zhanjiang városok között érte el a partokat. Több tucat városban szüneteltették az iskolák, gyárak és tömegközlekedés működését.

A vihar miatt a Fülöp-szigeteken is fák dőltek ki, épületek tetejét tépte le, és többen meghaltak, Tajvanon pedig egy gát átszakadása miatt legalább 14 ember meghalt és 124-en eltűntek.

Fotó: EDUARDO LEAL/AFP

A Fülöp-szigetek északi részén közel 700 ezer embert érint a vihar: már 25 ezren menekültek a kormány által biztosított vészhelyzeti menedékhelyekre. Hongkongban és Makaóban bezárták az iskolákat és törölték a repülőjáratokat, sok üzlet is bezárt. Több száz ember keresett menedéket az egyes városok ideiglenes menedékhelyein. Makaó utcái folyókká változtak.