Pécs polgármestere is részt vesz a pécsi Pride nyitórendezvényén

Péterffy Attila, Pécs polgármestere szerdán sajtótájékoztatón jelentette be, hogy – korábbi álláspontját megváltoztatva – idén részt fog venni az egy héten át tartó Freedom of My Identity Emberi Jogi Fesztivál nyitóeseményén, ahol beszédet is mond majd – írja a Pécsma. A polgármester szerint az eddigi pécsi Pride-okon tudatosan nem vett részt, de idén április 15-én valami megváltozott.

Mint elmondta, korábban azért nem vett részt a rendezvényen, mert meg volt róla győződve, hogy „a politikának nincsen helye ezeken az eseményeken és a jelenlétemmel csak újabb célkeresztet tettem volna az eseményre, ez pedig nem volt célom” – mondta a sajtótájékoztatón.

Mint mondta, már az áprilisban megszavazott 15. alaptörvény-módosítás hatályba lépése utáni napokban eldöntötte, hogy ha alkalma lesz, részt fog venni a 2025-ös Pride nyitóeseményén, és ha megkérik, beszédet is mond. „Most úgy alakult, hogy a szervezők felkértek, vegyek részt, és mondjak beszédet a nyitóeseményen.”

„Azért tartom ezt most fontosnak, mert nem hallgathatok akkor, amikor Magyarországon, Európa szívében az alapvető jogok sérülnek, márpedig álláspontom szerint veszélybe került a vélemény szabadsága, ezen keresztül pedig áttételesen a demokrácia is” – mondta Péterffy.

A felvonuláson való részvételről azt mondta, hogy azt fogja tenni a záróeseménnyel kapcsolatban, amit helyesnek tart.

Arról is beszélt, hogy a rendőrség által betiltott (ezt később a Kúria is helyben hagyta) felvonulásról az önkormányzat nem egyeztetett a rendőrséggel, mivel szerinte „erre nem volt semmi okunk, hiszen a szervezéshez nincs köze a városnak”. A felvonulás kapcsán Péterffy elmondta, hogy a törvényi szabályozás alapján jelenleg, aki részt vesz azon, szabálysértést követ el, azaz a rendőrség bárkivel szemben indíthat eljárást, aki kimegy, ezt jó, ha minden résztvevő tudja.

Magyarországon Budapesten kívül egyedül Pécsen szokták megszervezni a melegjogi felvonulást, az idei lesz az ötödik alkalom. A Freedom of My Identity Emberi Jogi Fesztivál záróeseményeként tarják meg, amit ismét a Diverse Youth Network nevű NGO szervez. A Kúria döntésére reagálva azt írták: „Ez a döntés újabb bizonyítéka annak, hogy a hatalom jogi eszközökkel igyekszik korlátozni az alapvető szabadságjogok érvényesülését, és ellehetetleníteni a békés gyülekezéshez való jog gyakorlását.”

