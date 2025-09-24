Szijjártó bejelentette, hogy Trump és Orbán „néhány órája” tárgyalt egymással

New Yorkban van Szijjártó Péter, és ha már ott járt, természetesen leült tárgyalni Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel, régi jó barátjával. A szokásos dolgokról, így „az ukrajnai háború, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés legfontosabb kérdéseiről” egyeztettek, ezt maga Szijjártó jelentette be magyar idő szerint szerda éjszaka.

A posztja a szokásos mély elköteleződés Oroszország és az orosz függőség iránt, olyan kitételekkel, miszerint „tizenegy éve dolgozunk együtt”, illetve, hogy az MTI-t idézzük Szijjártó „leszögezte, hogy Szergej Lavrovval a legnehezebb időszakokban is meg tudnak vitatni minden kérdést”. Ebben eddig nincs semmi különös, csakhogy az MTI-hír utolsó mondata ez:

„Miniszterelnök úr is beszélt Donald Trump elnök úrral nemrégiben, s több ügyet átbeszéltek, a háború állását, a béke lehetőségét, a világgazdaság folyamatait, a vámok nyomán előállt helyzetet, valamint természetesen a közép-európai energiaellátás kérdését is megkonzultálták, ez néhány órája történt”.

Tehát valamikor szerdán Donald Trump és Orbán Viktor egyeztetett egymással. Ez azért érdekes, mert az amerikai elnök kedden ismét sürgette, hogy állítsák le az orosz energiahordozók vásárlását az európai államok, amelyek közül Magyarország és Szlovákia a leginkább kiszolgáltatott az orosz olajnak. Trump akkor ráadásul azt mondta, amikor megkérdezték, hogy mit üzen az orosz energiát vásárló Orbán Viktornak: „Ő a barátom, de még nem beszéltünk erről, de szerintem ha megkérném, akkor leállítaná az importot.”

Miután azóta már beszéltek – mint azt most Szijjártó elárulta –, nem lehetetlen, hogy megkérte: állítsa le Magyarország az orosz importot. Az mindenképpen figyelemreméltó, hogy a MOL éppen szerdán közölte, hogy tesztelték, mennyi olajat tudnának hozni az Adria-vezetéken, Horvátországon keresztül, de szerintük nem elegendő annak a kapacitása (a horvátok szerint elég lenne, és azért mutatott mást a teszt, mert a MOL kérte, hogy csökkentett áramlással működjön a rendszer). Ahogyan az is jelzésértékű lehet, hogy a Lavrov-találkozóról született Szijjártó-bejegyzés egyik mondata így szól: „A legnehezebb időkben is meg tudtunk beszélni minden kérdést. Most is így lesz.”