Trump odaszúrt Orbánnak, Magyar beleállt Semjénbe

BELFÖLD

Összegyűjtöttünk mindent, ami ahhoz vezetett, hogy Semjén Zsolt a parlamentben azt mondta: „Soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm.” Magyar Péter felszólította Orbánt, hogy függessze fel Semjént a miniszterelnök-helyettesi pozícióból, a Tisza Párt elnöke szerint ha valaki bízik az ártatlanságában, akkor nem papírról olvas fel egy szöveget. Magyar Péter Miskolcon a 444-nek azt mondta: „Akinek nem inge, nem veszi magára. Semjén Zsolt viszont nagyon úgy tűnik, hogy magára vette ezt a dolgot.” Dobrev Klára pedig öt-öt milliót ajánlott fel annak, aki bizonyítani tudja, kik a Szőlő utcai pedofilbotrányban érintett politikusok.

Magyar Péter Fotó: Bankó Gábor/444

Videón jelentkezett a rendőrség Szabó Zsolt halálával kapcsolatban, visszautasítják a Promenád24 vádaskodását.

„Ez a felperzselt föld taktika: amíg megtehetik, mindent el akarnak pusztítani” – reagált Iványi Gábor arra, hogy 60 napon belül bezáratnák a Dankó utcai központjukat, így 300 ember kerülhet az utcára még a tél előtt.

Nem Gyurcsány viszonya után kutakodtak, de ez jött szembe mindenhol a DK körül: a pártelnök bukását feltáró Direkt36 cikk szerzőivel beszélgettünk a Helyzet: van! -ban.

-ban. A falu bolondját sose bántják, a falu bolondjával nem is beszélünk – mondta Orbán Hadházyról.

Se Magyar Péter, se Dobrev Klára, se Ilaria Salis mentelmi jogát nem függeszti fel az Európai Parlament.

Bevándorlásellenes propagandavideót vetítettek a frissen felújított Keleti pályaudvar homlokzatára.

GAZDASÁG

Újabb műemléki bérlakások eladásáról dönt a budavári önkormányzat, most 25 lakást vehetnek meg az eddigi bérlők, jellemzően a piaci ár töredékéért: az előterjesztésből az is kiderül, hogy az MNB-s megbízásokból meggazdagodott Somlai Bálint és családja eddig szociális lakbért fizetett az I. kerületi önkormányzatnak.

Somlai Bálint Fotó: Németh Dániel/444

Már nem elérhető a Google adatbázisa a politikai hirdetésekről, de a kormányoldal már teszteli, hogyan tudja átnyomni a politikai hirdetéseit a Google-ön.

Magyar Péterék 120 ezer forintos minimálnyugdíjat vezetnének be, 200 ezres SZÉP-kártyát is adnának a legszegényebb időseknek.

Lantos Csaba rendeletével tovább drágulhatnak a ruhák, az élelmiszerek és egy csomó más termék is.

A piaci ár alatt, kis trükközéssel került Pokorni főtanácsadójának feleségéhez egy önkormányzati telek.

Egy felújítás miatt bizonytalanná vált az Akvárium Klub sorsa.

Az év logója és szlogenje az elnyomott budapesti taxisoké.

NATO

Donald Trump az ENSZ-ben azt mondta, az orosz energiát használó NATO-tagországok az ellenük zajló háborút finanszírozzák, az amerikai elnök szerint ha megkérné, a barátja, Orbán Viktor leállítaná az orosz energiaimportot, de Szijjártó Péter közölte, hogy Magyarország nem hajlandó leállni az orosz olaj vásárlásával.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Jójárt Krisztián szerint a lengyelországi drónos provokációval Moszkva valószínűleg pont azt érte el, ami a célja volt. Közben drónokat észleltek a koppenhágai és az oslói repülőtérnél, órákra lezárták a forgalmat, Oroszország tagadta, hogy köze lenne hozzá.

KÜLFÖLD

Egy jelentés szerint Donald Trump jobboldali szövetségesei támogatásával kultúrharcot folytat Európa ellen, de közben a Charlie Kirk-gyilkosság után már egymásnak esett a MAGA-tábor is, Tucker Carlson azt sugallta Kirk búcsúztatásán, hogy azért ölték meg, mert bírálta Izraelt.

Fotó: JOE RAEDLE/Getty Images via AFP