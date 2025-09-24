Tuzson Bence szerint „idegen titkosszolgálati szál is felmerül” a Szőlő utcai javítóintézet ügyében

„Kezemben tartom a jelentésemet, amelyet a kormány megbízásából készítettem a Szőlő utcai büntetőüggyel kapcsolatban” – kezdi videóját Tuzson Bence igazságügyi miniszter, aki ezután felsorolja, mik a főbb megállapításai:

„ebben a büntetőügyben kiskorú sértett nem merült fel,

minden alapot nélkülöző, aljas rágalom az, hogy az ügyben politikus neve felmerült volna,

a miniszterek ártatlanságához kétség nem fér.

Feltártuk, hogy az ügyhöz kapcsolódóan szervezett akció zajlik, ezt az események és a megszólalások sorrendje világosan mutatja.

Az ügyben idegen titkosszolgálati szál is felmerül.”

Miután Tuzson a fentieket felsorolta, közölte, hogy a „mindezek elhárítására szükséges jogi lépéseket azonnali hatállyal megtesszük, illetve már megtettük, a jelentést pedig nyilvánosságra fogjuk hozni”.

A Szőlő utcai pedofilbotránnyal kapcsolatban hétfőn, a parlament őszi szezonnyitóján Semjén Zsolt neve is szóba került, a miniszterelnök-helyettes szót is kért magának: azt mondta, soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt köze. Cikkünkben sorra vettük, hogyan jutottunk el idáig. Azóta Dobrev Klára, a DK elnöke 5-5 millió forintot ajánlott fel annak, aki bizonyítani tudja, hogy kik a Szőlő utcai pedofilbotrányban érintett politikusok. Kocsis Máté pedig azt mondta, a Semjén-ügy „államellenes puccskísérlet”.

A Szőlő utcai ügyekről szóló podcastunk itt megnézhető.