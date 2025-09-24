Újabb fordulat, Trump szerint Putyin papírtigris, és Ukrajna megnyerheti a háborút, minden területét visszaszerezve

Újabb komoly fordulat történt Donald Trump Ukrajna-politkájában.

Az amerikai elnök szerint Ukrajna megnyerheti a háborút, az ország teljes területét visszaszerezve, sőt akár még annál többet is.

Mindez pont az ellentéte annak, amire Orbán Viktor az ukrán–orosz politikáját építi.

Donald Trump Fotó: MEHMET ESER/Middle East Images via AFP

Úgy tűnik, az oroszoknak nem kellett volna megsérteniük Lengyelország, Románia és Észtország légterét a NATO elszántságát tesztelve: Donald Trump amerikai elnök kedden ugyanis alaposan beindult az orosz–ukrán háború témakörében. A New York-i ENSZ-székházban is felszólaló amerikai elnök az ottani beszédében támogatta, hogy a NATO gépei lőjenek le minden légtérsértő orosz gépet, majd a beszédet követő személyes találkozók során több diplomatának is arról beszélt, hogy az orosz hadsereg milyen gyengén teljesít Ukrajnában. Ezek után posztolni kezdett, hiszen a világpolitika egyre jelentősebb szelete zajlik a Trump tulajdonában lévő Truth közösségi oldalon.

A bejegyzés Trump mércéjével mérve is markánsra sikerült.

Az amerikai elnök arról írt, hogy minden gazdasági és katonai történést, így az oroszországi gazdasági helyzetet is figyelembe véve Ukrajna szerinte olyan helyzetbe került, hogy az EU támogatásával megnyerheti a háborút, az ország teljes eredeti területét visszaszerezve. Hogy ne legyen félreérthető, Trump ezt meg is ismételte ebben a formában: „Idővel, türelemmel, Európa és különösen a NATO pénzügyi támogatásával nagyon is lehetséges a háború előtti határok visszaállítása.”

Trump ezután az oroszok cinkelésébe kezdett, mondván, Oroszország három és fél éve céltalanul harcol egy olyan háborúban, amit egy Igazi Katonai Hatalom egy hétnél is hamarabb nyert volna meg. „Ez nem vet jó fényt Oroszországra. Igazából sokkal inkább papírtigrisnek mutatja.”

Trump jóslata szerint a moszkvaiak és a többi orosz nagyváros lakói idővel rájönnek, hogy mi folyik igazából ebben a háborúban, számot vetnek azzal, hogy az óriási sorok miatt már az üzemanyaghoz is alig tudnak tudnak hozzájutni, és a háborús gazdálkodás miatt minden pénz Ukrajnára megy el. Ukrajna viszont lendületben van Trump szerint, és visszaszerezheti az országot az eredeti formájában, sőt az elnök szerint még további orosz területeket is meghódíthat. Trump szerint Putyin és Oroszország nagy gazdasági bajban van, úgyhogy ideje, hogy Ukrajna lépjen.

A poszt vége igazi trumpi elköszönés: „Mindkét országnak a legjobbakat kívánom. Folytatjuk a NATO fegyverekkel való ellátását, hogy azt tegyenek a fegyverekkel, amit csak akarnak. Sok szerencsét mindenkinek!"