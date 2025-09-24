Uniós vezetőkkel tárgyalt Brüsszelben Márki-Zay Péter

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

„Stop Orbán! Stop Lázár! Egy fillért se adjon az Európai Unió az Orbán-rezsimnek, amíg a magyar kormány nem biztosítja az uniós és a hazai forrásokat Hódmezővásárhely számára” – mondta Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester Brüsszelben, ahol uniós vezetőkkel találkozott.

Fotó: Márki-Zay Péter

A sajtótájékoztatón Márki-Zay azt mondta, politikai diszkrimináció zajlik a 43 ezres Vásárhely ellen, még az Alaptörvényt sem tartják be. Arról beszélt, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy Hódmezővásárhelyet ne lehessen kisemmizni, és ne lehessen ellopni tőlük a nekik jogosan járó pénzeket. Konkrét példaként említette, hogy a város annak ellenére, hogy a járás lakosságának 82 százaléka a városban él, egy fillért sem kapott a Versenyképes Járások Programból. „Európa velünk van” – értékelte a látogatását a Márki-Zay, aki azt mondta, hogy az európai vezetők rendkívül nyitottak voltak, és együtt éreztek a vásárhelyiekkel.

A Polgármesteri Kabinet Iroda közleménye szerint Márki-Zay Dolors Montserrattal, az Európai Néppárt főtitkárával, Philip Drauzzal, a Renew Europe főtitkárával, Daniel Freunddal, az Európai Parlament korrupcióellenes bizottságának zöldpárti vezetőjével, Joachim Herrmann-nal, az Európai Bizottság igazságügyi és jogállamisági biztosa igazgatóhelyettesével, Hugo Sobrallal, az Európai Bizottság regionális fejlesztési biztosa igazgatóhelyettesével, valamint Fabrizzio Rossival, az Európai Önkormányzatok és Régiók Bizottságának főtitkárával is tárgyalt.

POLITIKA Philip Drauz Dolors Montserrat hódmezővásárhely joachim herrmann Európai Unió tárgyalás brüsszel márki-zay péter Hugo Sobral látogatás Fabrizzio Rossi Daniel Freund