A Frankel Leó utcai zsinagóga főkántora énekel majd Donald Trump birtokán

Donald Trump mar-a-lagói birtokán lép fel Nógrádi Gergely, a Frankel Leó utcai zsinagóga főkántora egy Amerikában élő gitárossal Gyorgy Lakatossal, számolt be a Blikknek a kántor.

Elmondása szerint bár a Trump-birtokon csak december 9-én és 10-én lép fel, az előkészítés már hónapok óta tart.

„Óriási megtiszteltetés egy ilyen meghívás, hiszen mégis csak a világ egyik legnagyobb hatalmú embere előtt mutatkozhatunk be. Az útlevelem másolatát már júliusban el kellett juttatnom a megfelelő szervekhez, nyilvánvaló, hogy akit odaengednek az elnök színe elé, azt nagyon gondosan leinformálják” - mondta.

Magyar, zsidó, olasz, spanyol és amerikai dalokból áll majd a műsor, amit egy nemzetközi összetételű szalonzenekar kísér. A programot ők állították össze, de jóvá kellett hagyatni.

A birtok megvásárlásának negyvenedik évfordulóját ünnepli majd Donald Trump, de a vendégek akár komoly összegeket is fizethetnek majd. A meghívottak közül aki kettesben szeretne uzsonnázni az elnökkel annak aranyozott teaszobájában, az ötmillió dollárért (1,665 millliárd forint) teheti ezt meg, a kisebb igényűek (vagy kisebb pénzűek) egymillióért (333 millió) csoportos vacsorán vehetnek részt a vendéglátójukkal.