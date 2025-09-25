A héten a második dán repteret zárták le azonosítatlan drónok miatt

Lezárták a Dánia északi részén található Aalborg repülőteret, miután drónokat észleltek a légterében, írja a BBC. Három másik kisebb repülőtér szintén dróntevékenységről számolt be, de azokat nem zárták le.

A héten egyszer már a koppenhágai repülőteret is lezárták, miután a miniszterelnök a környéken észlelt drónokat a dán infrastruktúra elleni legsúlyosabb támadásként értékelte.

A hatóságok a héten lezárták a koppenhágai repteret Fotó: STEVEN KNAP/Ritzau Scanpix via AFP

A rendőrség szerint a lakosság nincs veszélyben, a főfelügyelő azt ígérte, amint lehetőségük adódik rá, lelövik a drónokat, egyelőre azonban nem tudják, ki irányíthatja őket, és mi a céljuk. Mette Frederiksen miniszterelnök a koppenhágai eset után nem zárta ki, hogy Oroszországnak köze van a berepülésekhez – a moszkvai vezetés azonban alaptalannak nevezte a vádakat.

A múlt héten Lengyelország és Románia légterét orosz drónok, Észtországét pedig orosz repülők sértették meg. A NATO a behatolásokat követően kedden ülésezett, és közös nyilatkozatban ítélte el Oroszország tetteit. Figyelmeztetett, hogy minden szükséges katonai és nem katonai eszközt bevet az önvédelemre.