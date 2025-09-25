A magyar kormány a befagyasztott uniós forrásokból is átcsoportosíthat pénzeket, de nem használhatja fel őket

Az Európai Bizottság engedélyezi, hogy Magyarország pénzt csoportosítson át a kohéziós források befagyasztott részeiből, de ettől még addig nem férhet hozzá ezekhez a forrásokhoz, ameddig nem oldja meg a korábbi problémákat - írta meg a Népszava.

A Bizottság hamarosan hivatalosan is meghozza a döntést, amit Themis Christophidou, a Bizottság regionális politikáért felelős főigazgatója előzetesen ismertetett az Európai Parlament Költségvetési ellenőrző Bizottságának ülésén.

A kohéziós politika szabályai szerint a tagállamok átcsoportosíthatnak forrásokat a hétéves uniós költségvetési ciklus félidős felülvizsgálata során. Azonban csak a keretek 8 százalékát vezethetik át saját hatáskörben, a nagyobb átalakításokhoz már a Bizottság engedélye kell.

A magyar kormány a 8 százalékos szabály kihasználásával mintegy 160 millió eurót tudott felszabadítani az év első felében a befagyasztott forrásokból. Márciusban pedig kérvényezte a Bizottságnál, hogy további 545 millió eurót csoportosíthasson át.

Orbán Viktor és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Bár a Financial Times a múlt héten azt írta, hogy a Bizottság ezt az összeget átengedheti Magyarországnak azért, hogy Orbán Viktor ne vétózza meg az Oroszország elleni 19. uniós szankciós csomagot, Christophidou bejelentése alapján mégsem vásárolják meg Orbán szavazatát.

Christophidou azt mondta, hogy bár papíron már egy másik borítékban lesz a pénz, a magyar kormány nem kapja még meg. Csak akkor, „ha Magyarország bebizonyítja, hogy megoldották a felsőoktatással kapcsolatos problémákat.” Christophidou emellett azt is állította, hogy Orbánék külön kérték a Bizottságot, hogy a döntéshez kapcsolódó dokumentumokat ne osszák meg az Európai Parlamenttel.

A Népszava információi szerint az 545 millió euróból 395 millió eurót olyan programokból csoportosítanának át, amikhez a magyar kormány ma nem jut hozzá, ugyanis a Bizottság szerint a magyar felsőoktatást szabályozó törvény nem felel meg az uniós elvárásoknak. A maradék 150 millió euró pedig a felsőoktatáshoz kapcsolódó, nem befagyasztott programokból kerülne át az úgynevezett új prioritások alapján kialakított célokhoz.