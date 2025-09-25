A Szőlő utca, ahol élünk

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele, benne a tegnapi legfontosabb cikkekkel. Ha a többi hírlevelünk is érdekel, itt érdemes nézelődni.

Gyors reklám, mielőtt belevágnánk: Október 15-én az Inga Kultúrkávézóban beszélget majd Takács Lili, a 444 újságírója Takács Márk katonai elemzővel és Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel drónokról, vámokról és diktátorokról. Az esemény itt elérhető.

Szőlő utca

A hét eleji parlamenti ülés után a szerdai nap legforróbb témája a Szőlő utcai javítóintézet körüli botrány volt. Annak is leginkább az a szála, hogy a két külön sztorit összemosó DK Semjén Zsoltot kezdte el számon kérni az ügyben – Dobrev Klára bejelentette, hogy elég aláírást gyűjtöttek, hogy felállíthassanak egy parlamenti vizsgálóbizottságot. Kocsis Máté szerint hónapok óta mocskos lejárató kampány zajlik a miniszterelnök-helyettessel szemben, amit „soha nem látott megtorlásnak kell” követnie.

Fotó: Németh Dániel/444

Az igazságügyi miniszter ki is posztolta a bűnügyi eljárásáról és a nyilvánosságban megjelent állításokról készült vizsgálati jelentést, melyből kiderült, hogy tanúként hallgatták ki a politikusi szálat először felvető Kuslits Gábort és az azt tovább szövő Káncz Csabát – utóbbi szerint az őt kihallgató rendőrség nem kérdezte meg, van-e bizonyítéka a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának politikai kapcsolatairól.

Káncz Csaba a Kétfarkú Kutya Párt rendezvényén (2023)
Fotó: Kétfarkú Kutya Párt/Youtube

A jelentés azonban több kritikát is kapott: Magyar Péter arról posztolt, hogy a jelentést előbb közölték, minthogy annak elkészítésére felhatalmazták volna. Káncz lakásán Hadházy Ákos szerint később fegyveres rendőrök jelentek meg, hogy lefoglalják az elemző gépét. A brit hírszerzéssel kapcsolatba hozott Káncz mellesleg korábban Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Habony Árpád cégének is dolgozott.

Hadházy Ákos és Káncz Csaba
Fotó: Hadházy Ákos Facebook-oldala

A 444 többször is megpróbált hozzájárulni a helyzet tisztázásához, ezúttal Bábel Vilmos ment utána a javítóintézet igazgatója körüli cégeknek. Mint kiderült, Juhász Péter Pál 2001-től vállalkozó is volt és összesen három cégben tűnik fel a neve. Vele dolgozott két olyan ember is, akik karriert futottak be állami cégeknél, egyikük ma is egy közpénzzel és NER-káderekkel kitömött alapítványban ül.

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

Budapest

A Fővárosi Közgyűlés nyitó ülésén is szó esett a Szőlő utcáról. Napközben a taxisok által szervezett gyűlés bénította meg a belvárosi közlekedést, a hatóságok bőszen osztogatták a bírságokat, és olyan is volt, hogy a rendőrök trélekkel pakolták odébb a taxikat. Végül úgy tűnik, hiába volt minden, a főváros így is megszavazta a taxisrendelet módosítását.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Nemcsak a taxisok elégedetlenek: a III. kerületben lomtalanítás van, kukásautó azonban egy sem érkezett, a MOHU-nál spontán sztrájkoltak a munkavállalók. Erre az önkormányzat azzal reagált, hogy ha nem oldódik meg a helyzet, a MOHU-t működtető MOL épülete elé fogják borítani az utcán maradt szemetet.

Kiderült, hogy új gyalogos híd épülhet az Óbudai szigetre, ahogy hivatalos lett az is, hogy a ferihegyi gyorsvasút koncesszióban fog megépülni. Mégsem vehetik meg Somlai Bálinték jóval a piaci ár alatt azt a budavári műemlék lakást, amiért eddig szociális lakbért fizettek. A főváros átvilágítására kinevezett Domokos László szerint Karácsony Gergely pénzügyi diktatúrát épített ki Budapesten. Bilincsben vitték el a BKK ügyfélközpontjait és pénztárait takarító cég teljes vezetését.

Országszerte

A Tisza Párt elnöke úgy élt a miskolci színpadon, ahogy magyar politikusok közül csak Lázár János szokott. Miután kijelentette, megnyerik a választást, a bizonytalanoknak megüzente, hogy aki nem a Tiszára szavaz, az a Fidesz hatalomban maradását segíti. A fideszes politikusoknak meg azt, hogy vége van. Mindezt egy Orbánt ábrázoló karton mellől.

Fotó: Bankó Gábor/444

Hír volt még itthon, hogy a pilisi polgármester szerint egy önkormányzati képviselő 15 éves lányt akart a lakására csalni. Lázár az elhunyt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány ügyéről azt mondta gonosz dolog öngyilkosságból kampányt csinálni. Tarsoly Csaba a bíróság döntése alapján templomba se mehet. A Tisza Párt újabb konzultációt indít a párt adóterveiről, a rendőrség elutasította Novák Előd feljelentését Ajsa Luna Himnusz-éneklésének ügyében, a propaganda pedig sikeresen sértette meg a református hagyományokat.

Fotó: Németh Dániel/444

Nemzetközi vizek

A MOL közölte, hogy tesztelték az Adria kőolajvezetéket, de a legfrissebb eredmények egyelőre nem igazolják, hogy a vezeték képes lenne hosszú távon Magyarország és Szlovákia számára elegendő mennyiségű kőolajat importálni – a horvátok szerint azonban a MOL kamuzik, valójában ki lehetne vele váltani az orosz kőolajat.

Az Adria-kőolajvezeték, amin a MOL és a horvát JANAF az Adriáról érkező olajjal válthatná ki az orosz kőolajat.
Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Mindez azért is fontos kérdés, mert Trump – aki újabban arról beszél, hogy Ukrajna megnyerheti a háborút – azt pedzegette, hogy jó barátja, Orbán leállítaná az oroszoktól érkező importot, ha kérné. Estére kiderült, hogy Trump és Orbán egyeztettek is egymással szerdán. Zelenszkij az ENSZ Közgyűlésen figyelmeztetett arra, hogy az orosz-ukrán háborút kísérő fegyverkezési verseny valódi globális katasztrófává válhat.

Eddig nem látott indulatok jelentek meg a cseh választási kampányban, sosem volt ilyen megosztott a társadalom. Mitől ennyire népszerűtlen a mostani kormány, és miért alakult ennyire máshogy a cseh és a magyar út a rendszerváltás óta? Mik a kampány slágertémái Csehországban?

Andrej Babiš kampányol
Fotó: LUKAS KABON/Anadolu via AFP

Hír volt még, hogy

Fotó: CHRIS DELMAS/AFP
reggel 4 Karácsony Gergely Adria-kőolajvezeték csehország jemen Trump Takács Lili káncz csaba Novák Előd kocsis máté szalay-bobrovniczky kristóf oroszország takácsy dorka Magyarország kétfarkú kutya párt ferihegyi gyorsvasút óbudai sziget Szlovákia Budapest Horvátország ner Dobrev Klára takács márk texas Juhász Péter Pál bábel vilmos magyar péter Tisza Párt zelenszkij habony árpád mohu semjén zsolt hírlevél Eilat 444 hírlevél Ajsa Luna hadházy ákos húti lázadók domokos lászló Kuslits Gábor orbán viktor Andrej Babi szőlő utcA Tarsoly Csaba ukrajna ensz közgyűlés reggel 4 bkk MOL jimmy kimmel Somlai Bálint
Kapcsolódó cikkek

Magasra jutott NER-esekkel vitt együtt cégeket a Szőlő utcai intézet igazgatója

A Szőlő utcai javítóintézet vezetője, Juhász Péter Pál 2001-től vállalkozó is volt, összesen három cégben tűnik fel a neve. Vele dolgozott két olyan ember is, akik karriert futottak be állami cégeknél, egyikük ma is egy közpénzzel és NER-káderekkel kitömött alapítványban ül.

Bábel Vilmos
bűnügy

Tuzson-jelentés: előbb volt kész, mint hogy a felhatalmazás megszületett volna

A Szőlő utcai javítóintézet ügyéről szóló miniszteri jelentéssel kapcsolatban súlyos formai és tartalmi aggályok merültek fel.

Inkei Bence
bűnügy

Magyar Péter maga mellé állította Orbán kartonfiguráját, és új lendületet vett

A Tisza Párt elnöke úgy élt a miskolci színpadon, ahogy magyar politikusok közül csak Lázár János szokott. Miután kijelentette, megnyerik a választást, a bizonytalanoknak megüzente, hogy aki nem a Tiszára szavaz, az a Fidesz hatalomban maradását segíti. A fideszes politikusoknak meg azt, hogy vége van.

Molnár Kristóf, Bankó Gábor
Politika

A csehek is megtapasztalják, milyen az, amikor családokat és barátságokat szakít szét a politika

Eddig nem látott indulatok jelentek meg a cseh választási kampányban, sosem volt ilyen megosztott a társadalom. Mitől ennyire népszerűtlen a mostani kormány, és miért alakult ennyire máshogy a cseh és a magyar út a rendszerváltás óta? Mik a kampány slágertémái Csehországban?

Inkei Bence
külföld

Dobrev Klára: Összegyűlt a szükséges aláírás a Szőlő utcai parlamenti vizsgálóbizottság felállításához

Ha a Fidesz elkaszálja, beismerésnek tekintik, hogy az Orbán-kormány tagjai is érintettek a pedofilbotrányban.

Inkei Bence
bűnügy

Kocsis szerint a Semjén-ügy „államellenes puccskísérlet”

Úgy gondolja, „hónapok, évek óta felépített mocskos lejárató kampány zajlik a miniszterelnök-helyettessel szemben”.

Mészáros Juli
POLITIKA

Kocsis Máté: A magyar politikában eddig soha nem látott megtorlásnak kell következnie

„A legbrutálisabban kell megtorolni” ami az elmúlt napokban történik, mert az egy „előre megtervezett támadás a magyar államszervezet ellen”.

Jelinek Anna
belföld

Itt a Tuzson-jelentés: tanúként hallgatták meg Káncz Csabát és Kuslits Gábort a Szőlő utcai botrány kapcsán

A mindössze 3 oldalas jelentés nagy része kronológia, és utalnak benne Káncz Csaba brit titkosszolgálati kapcsolataira.

Bábel Vilmos
belföld

Káncz Csaba szerint az őt kihallgató rendőrség nem kérdezte meg, van-e bizonyítéka a Szőlő utcai javítóintézet igazgatójának politikai kapcsolatairól

Káncz reagált arra is, hogy a Tuzson-jelentésben a brit hírszerzéssel hozták kapcsolatba.

Inkei Bence
bűnügy

Hadházy Ákos: Fegyveres rendőrök jelentek meg Káncz Csaba lakásánál, és lefoglalták a számítógépét

A független képviselő szerint „a putyinizmus új szintje”, hogy egy rágalmazás miatt tett feljelentés ide vezet.

Haász János
belföld

Szalay-Bobrovniczky és Habony cégének is dolgozott a brit kémnek beállított Káncz Csaba

Az Igazságügyi Minisztérium jelentése alapján az sem egyértelmű, melyik párt szakértőjeként vett részt a parlament nemzetbiztonsági bizottságának ülésein.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

A Fővárosi Közgyűlés is a Szőlő utcai botránytól volt hangos

Elindult a Fővárosi Közgyűlés is, a Tisza és a Fidesz természetesen egymással van elfoglalva.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA

Trélerekkel viszi el a rendőrség a Budapest forgalmát lassító taxikat

Két gyűlést is bejelentettek szerdára a taxisok, akik először a Margit hídon kezdték el a forgalomlassítást.

Mészáros Juli
belföld

Hiába tüntettek a taxisok, a Fővárosi Közgyűlés megszavazta a kifogásolt módosítást

A taxisrendelet módosítása mellett a Fővárosi Közgyűlés elfogadta az Állami Számvevőszéknek a főváros pénzügyi helyzetéről készített jelentését, melyből Karácsony szerint kiderült: „Ha a főváros nem kap érdemi segítséget a fenntartható működésének biztosításához, csődbe fog menni, ami innentől tény”.

Inkei Bence
belföld

Sztrájkolnak a MOHU-nál, a III. kerületben a lomtalanításkor kitett hulladékot sem viszik el

Úgy tudni, hogy több telepen is munkabeszüntetés van, emiatt sok helyen nem vitték el a szemetet.

Mészáros Juli
Budapest

Az óbudai önkormányzat a MOL székházhoz vinné a szemetet, amit a MOHU nem szállít el

„Amennyiben záros határidőn belül nem sikerül megállapodnunk a lomtalanítás folytatásáról, hétvégén indítjuk a teherautókat az összegyűjtött szemetükkel, és a MOL székház elé borítjuk!” – írták.

Benics Márk
belföld

Új gyalogoshíd épülhet Budapesten

Közel négymilliárd forint értékben tett vállalásokat az óbudai lakópark építtetője.

Mészáros Juli
Budapest

Most már hivatalos, hogy a ferihegyi gyorsvasút is koncesszióban épül

Közzétették Nemzetgazdasági Minisztérium erről szóló rendeletének tervezetét. Nagy Márton nyáron 1 milliárd eurós költséggel számolt.

Bódog Bálint
belföld

Mégsem vehetik meg Somlai Bálinték jóval a piaci ár alatt azt a budavári műemlék lakást, amiért eddig szociális lakbért fizettek

A 298,4 milliós becsült piaci ár helyett 44,8 millió forintért vehették volna meg a 170 négyzetméteres Dísz téri lakást.

Jelinek Anna
belföld

A főváros átvilágítására kinevezett Domokos László szerint Karácsony Gergely pénzügyi diktatúrát épített ki Budapesten

De megtalálta a likviditási zavar okát is: nem tervezték be a szolidaritási hozzájárulás teljes összegét a kiadások közé.

Mészáros Juli
belföld

Bilincsben vitték el a BKK ügyfélközpontjait és pénztárait takarító cég teljes vezetését

A takarítócég egyik alkalmazottja szerint a razzia után még egy hétig dolgoztak a BKK-nak teljesen ingyen, azzal az ígérettel, hogy átveszik őket.

Mészáros Juli
bűnügy

A pilisi polgármester szerint egy önkormányzati képviselő 15 éves lányt akart a lakására csalni

A képviselő azóta lemondott, a polgármester fel is jelentette, de számára sem volt fájdalommentes a döntés, mert Horváth Miklóst „szerényebb képességei ellenére” felépítette maga mellett, és meg is bízott benne.

Inkei Bence
belföld

Lázár az elhunyt rendőrkapitány ügyéről: Gonosz dolog öngyilkosságból kampányt csinálni

Lázár szerint valakik napok óta építenek egy hamis narratívát, de „a támadás teljesen alaptalan (...) ezért is üt annyira szíven”.

Jelinek Anna
belföld

Döntött a bíróság: Tarsoly Csaba templomba se mehet

A Quaestor-per elsőrendű vádlottja karitatív tevékenységekre hivatkozva szerette volna, ha enyhítik a házi őrizete feltételeit.

Inkei Bence
bűnügy

Jön az újabb tiszás konzultáció, ezúttal a párt adóterveiről

A Nemzet Hangja 2. témái: szja-csökkentés, nyugdíjemelés, a milliárdosok vagyonadója és a családtámogatások növelése.

Szily László
POLITIKA

A rendőrség elutasította Novák Előd feljelentését Ajsa Luna Himnusz-éneklésének ügyében

Novák Rogánnak is küldött kérdéseket.

Mészáros Juli
ÉLET

Keresztbotrány: úgy bánt el a propaganda új plakátja a reformátusokkal, mintha disznót photoshopoltak volna egy mecsetre

Ennek a protestáns egyháznak az egyik legfontosabb vizuális jellemzője, hogy a templomaik tornyára nem állítanak keresztet, a szimbólumot odabent sem használják, és nem is vetnek keresztet.

Szily László
POLITIKA

A MOL szerint hiába szeretnének, nem tudnak az Adriáról elég olajat venni, Szijjártó Péter is rárepült a tesztek kudarcára

A tesztjeik szerint az Adria-kőolajvezeték horvát szakasza egyelőre nem képes Magyarország és Szlovákia számára elegendő mennyiségű kőolajat szállítani.

Inkei Bence
gazdaság

A horvátok szerint kamuzik a Mol a tesztekről, az Adria-kőolajvezetéken ki lehetne váltani az orosz kőolajat

A magyar olajcég azt közölte, hogy a vezeték horvát szakasza nem képes elég olajat szállítani. A horvátok szerint a MOL kérte, hogy csökkentsék az áramlási kapacitást.

Haász János
gazdaság

Újabb fordulat, Trump szerint Putyin papírtigris, és Ukrajna megnyerheti a háborút, minden területét visszaszerezve

Egy igazi katonai hatalom egy hét alatt győzött volna, de Putyin alulteljesít, Ukrajna meg nemhogy mindent visszaszerezhet, de akár többet is, véli az amerikai elnök.

Szily László
külföld

Szijjártó szerda éjjel bejelentette, hogy Trump és Orbán „néhány órája” tárgyalt egymással

Egy nappal azután, hogy az amerikai elnök azt mondta: „Orbán Viktor a barátom, ha megkérném, leállítaná az orosz energiaimportot”.

Haász János
külföld

Zelenszkij: Jobb előbb megfékezni Oroszországot, mint kivárni, hogy valaki atombombát szereljen egy drónra

Az ukrán elnök az ENSZ Közgyűlésen a szokásosnál is drámaibb hangvételű, az egész világ helyzetére kitérő beszédet mondott, melyben arra figyelmeztetett, az orosz-ukrán háborút kísérő fegyverkezési verseny valódi globális katasztrófává válhat.

Inkei Bence
külföld

Lövöldözés volt a texasi Bevándorlási Hivatalnál, többen meghaltak

Egy támadó három embert lőtt le, majd magával is végzett. Az elmúlt hónapokban több ICE-létesítményt is támadás ért.

Jelinek Anna
külföld

Visszatért Jimmy Kimmel, aki szerint a komikusok elhallgattatása „antiamerikai”

Elmondta, nem volt szándékában „könnyedén venni egy fiatalember meggyilkolását”.

Mészáros Juli
vicc

Dróntámadást indítottak a dél-izraeli Eilat város ellen Jemen területéről a húti lázadók

A turisták körében népszerű város elleni támadásban húszan megsebesültek, ketten súlyosan.

Jelinek Anna
külföld