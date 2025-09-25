A Szőlő utcai ügyről, Semjén felszólalásáról és a hódmezővásárhelyi tragédiáról kérdeztünk a kormányinfón

  • A kormány Semjén Zsolt esete után keményen fellépne a rágalmazással szemben: de mi lesz akkor a kormányzati média lejáratókampányaival?
  • Szerinte a miniszterelnök-helyettes állításával szemben nem vizsgálják 10 éve Juhász Péter Pál ügyét.
  • Az pedig szerinte minden határon túlmegy, hogy vannak, akik Lázár Jánost teszik felelőssé Szabó Zsolt rendőrkapitány öngyilkosságáért.
