Biden portréja helyett egy automata tollat ábrázoló képet rakott ki Trump a Fehér Ház új elnöki galériájába

Donald Trump ismét odaszúrt Joe Bidennek. Az előző amerikai elnök portréja ugyanis nem került ki az amerikai elnökök új, Fehér Ház-i képgalériájába. Helyette egy Biden aláírását rögzítő automata tollat ábrázoló képet raktak ki a falra.

Donald Trump két elnöki portréja között Joe Biden automata tolla Fotó: Joyce N. Boghosian/White House

Trump rendszeresen kritizálta Bident az automata toll használata miatt. A módszert akkor szokták alkalmazni, ha az aláíró nem tudja személyesen hitelesíteni a hivatalos dokumentumot. Biden előtt demokrata és republikánus elnökök is használtak automata tollat, de az amerikai kongresszusban is megszokott a módszer alkalmazása.

Trump ugyanakkor alaptalanul azt állította, hogy Biden azért használt automata tollat, mert nem tudta, hogy mi történik körülötte. Trump emiatt azzal érvelt, hogy az elődje által aláírt kegyelmi határozatokat érvénytelennek kellene tekinteni. Biden tiltakozott Trump állításai ellen, és kijelentette, hogy minden elnöki döntését saját maga hozta meg.

Az új képgalériát a Fehér Ház ikonikus szabadtéri folyosóján hozták létre. Ez az a folyosó, ami összeköti a hivatali helyiségeket, így az Ovális Irodát is magába foglaló nyugati szárnyat az elnöki család otthonául szolgáló központi épületrésszel. (via ABC News)