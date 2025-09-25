Egymásnak feszült a Fidesz és a helyi széljobbos polgármester Pilisen a zaklatással vádolt széljobbos párttárs miatt

„Állítólag a lányomnak egy barátnőjét zaklattam, csak még azt sem tudom, melyiket” – mondta a HVG-nek Horváth Miklós pilisi volt önkormányzati képviselő, akit egy 15 éves lány megkörnyékezésével vádol párttársa, a pilisi polgármester, László Attila.

Horváth Miklós, a MÖM helyi vezetője, önkormányzati képviselő és László Attila, Pilis polgármestere, a MÖM elnöke. Forrás: László Attila/Facebook

László Attila elmondása szerint a lány szülei keresték meg a történettel, és először nem is akartak feljelentést tenni, nehogy terheljék az amúgy is felzaklatott lányukat. A polgármester másnap behívta Horváthot, szembesítette a helyzettel, és közölte, hogy azonnal le kell mondania. „Ezt ő tudomásul vette; nem is védekezett” – mondta László, aki szerint Horváth a vádakat nem tagadta, de nem is ismerte be. Pár nappal később László úgy döntött, feljelentést tesz, aminek hatására elmondása szerint rövidesen egy másik lány hasonló történetéről is értesült. Azóta tudomása szerint az ő családja is feljelentést tett Horváth ellen.

Horváth erre azzal reagált, hogy a vádak nem igazak, és valójában éppen a városvezetés politikusai követtek el bűncselekményeket vele szemben. A volt képviselő a polgármestert rágalmazás, másokat pedig súlyos fenyegetések miatt jelentett fel. Elmondása szerint a polgármester és egykori képviselőtársai azért támadják most, mert egy korábbi büntetőügyben László a vallomása megváltoztatására kérte, amit ő nem tett meg. Elmondása szerint ezután a frakciótársai rászálltak, mire ő a képviselő-testületben lévő ellenzéknél próbált menedéket keresni.

„Amikor meglátták, hogy én beszélek velük, merthogy követtek is, akkor jött ez a pedofilos ügy” – mondta, hozzátéve, hogy erre vannak bizonyítékai is a telefonjában. Sajnos említett telefon most épp a rendőrségen van átvizsgálásra. Horváth azt mondja, nem írt üzeneteket a 15 éves lánynak, és ha ilyeneket találnak a telefonján, azokat nem ő írta.

A háttérben meghúzódó Mi Hazánk-szál

Horváth Miklós tagja volt a Mind Egyet Akarunk Egyesület (MEA) frakciójának, melyet a Mi Hazánkkal együttműködő Magyar Önvédelmi Mozgalom (MÖM) elnöke, a mi hazánkos László Attila vezet. A Mi Hazánkhoz köthető Magyar Jelen valóban írt arról titokban készített fotók alapján, hogy Horváth Miklós fideszes képviselőkkel tárgyalt az eset után.

A Mi Hazánk lapja egy Hazai Rend nevű pilisi portálra hivatkozik, amelybe László Attila is rendre szokott cikkeket írni, és amely első ránézésre a polgármester propagandaterméke. Eszerint Mala Réka fideszes képviselő ügyvédi segítséget ajánlott Horváth Miklós számára.

Ezt azonban keddi posztjában Mala Réka tagadta, szerinte László felelőssége, hogy nem tudott korábban párttársa zaklatási ügyéről, és most tussolni próbálja az ügyet. Azt is állítja, hogy a kép, ami alapján a Hazai Rend állítja az együttműködést, még azelőtt történt, hogy László posztolt volna az ügyről.