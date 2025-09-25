Elítélték Nicolas Sarkozyt, aki milliókat kapott Kadhafitól a kampányára

Bűnszövetkezetben való részvétellel találták bűnösnek Nicolas Sarkozy volt francia elnököt a Moammer Kadhafi líbiai diktátortól érkező illegális pénzek ügyében, írja a BBC. A 2007-től 2012-ig Franciaországot vezető Sarkozyt azzal vádolták, hogy Kadhafitól származó pénzekből kampányolt 2007-ben. A vádhatóság szerint Sarkozy a pénzekért cserébe azt ígérte, segít javítani Kadhafi megítélésén a nyugati vezetők között.

A nyomozás 2013-ban indult – Sarkozy szerint politikai motivációból –, miután a 2011-ben meggyilkolt Kadhafi egyik fia megvádolta Sarkozyt azzal, hogy milliókat fogadott el a kampánya finanszírozására. Egy évvel később egy befolyásos libanoni üzletember azt állította, hogy írásos dokumentumokkal tudja bizonyítani a finanszírozást.

Nem ez volt az egyetlen eljárás a volt elnök ellen. 2024-ben bűnösnek találták a 2012-es újraválasztási kampány túlköltekezésében, illetve azért is megbüntették, mert egy PR-céget bízott meg az ügy eltussolásával. Egyéves börtönbüntetést kapott, amelyből hat hónapot felfüggesztettek. 2021-ben egy bíró megvesztegetésére tett kísérlete miatt is szabadságvesztésre ítélték, de a párizsi fellebbviteli bíróságok tavaly decemberben kimondta, hogy a büntetését az otthonában is letöltheti, nyomkövető viselésével.