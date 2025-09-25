Hatvanpusztára szervez szafarit Hadházy és Puzsér

A tervek szerint szombat délután Hadházy Ákos független képviselő és Puzsér Róbert megmondóember egy-egy idegenvezető előadást tart az Orbán család hatvanpusztai birtokáról. „Győző bácsi körbekerített szántója és Lőrinc hároméves unokájának magánútja határán kaphatják az első benyomást a kastélyról, jó rálátással a »Vendégházra«- amiben többek között 10 többszobás, komplett apartman, 200 négyzetméteres ebédlő, két hatalmas szivarterem is van” - írta a programról Hadházy.

A képviselő azt ígéri, hogy a birtok főbejáratánál könnyűszerkezetes mobilkilátót építenek, és itt tartanak majd tárlatvezető előadásokat, valamint a közelben lesznek a mobilvécék is.

Puzsér Róbert és az általa szervezett Polgári Ellenállás mozgalom októbert 5-ére ellen-Békemenetet hirdet Megbékélésmenet néven az Oktogonra és a Széna térre, ami „a magyar történelem legsúlyosabb tartozásának első részletét hivatott letörleszteni, mert ha a magyarság jövő tavasszal nem alkot együtt jövőt, akkor a múlt a két ellenséges törzset a gyűlölet örvényével emészti el. Túl értékes ezer év, hogy veszni hagyjuk”.